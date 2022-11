Zurdo de 18 años que juega de ‘10′, delantero y por la banda es el nuevo refuerzo de Alajuelense

Creichel Pérez Arias es la nueva adquisición de Liga Deportiva Alajuelense. Con 18 años recién cumplidos, su primera decisión al ser mayor de edad fue darle el sí a la Liga.

Es oriundo de Fray Casiano, Puntarenas y es uno de esos talentos moldeados en la Academia Wílmer López, pues llegó a Carmelita desde que tenía ocho años.

Durante la última temporada estuvo a préstamo con Guadalupe y es un zurdo al que la Liga le tiene mucha fe.

De niño jugó como delantero centro, pero luego mostraba habilidades como un ‘10′. Inclusive, también juega por las alas a perfil cambiado.

Alajuelense aún no anuncia su contratación, pero las rúbricas ya se estamparon en los documentos de rigor.

“Él cumplió 18 años ahorita, entonces quedó libre de todo. Él se fue y firmó con la Liga”, expresó el presidente de la Academia Wílmer López, Édgar Artavia.

Sin embargo, hay una situación pendiente y para eso, este mismo jueves hubo una reunión en la que estuvieron presentes Antonio Solana, Víctor Reyes, Marvin Vega y el propio Artavia, según contó este último.

“Nosotros tenemos un contrato ahí que primero no queremos hacerle ningún problema al muchacho. Ya nos reunimos con la Liga y vamos a tratar de solucionarlo entre nosotros”, citó.

Y añadió: “El contrato lo único que hace es perjudicar al muchacho. Si yo lo presento, lo vamos a frenar. La idea es que si nos ponemos de acuerdo la Liga y nosotros en algo interesante, pues avanzamos”.

Édgar Artavia se siente muy optimista por lo que fue esta reunión con Alajuelense.

“Avanzamos muy bien porque el señor (Solana) es pura vida, se portó muy bien. Vinieron Mingo y Marvin, que son amigos míos. Estuvimos bien en la conversación, vamos a llevarlo, a ver qué va a pasar y falta rato para la inscripción del chiquillo, que se hace en enero, cuando se abre la ventana. De aquí a allá vamos a tener algo”, destacó.

Creichel Pérez empezó en la Academia Wílmer López desde que tenía ocho años. (Cortesía)

Detalló que si ya Creichel Pérez definió que su presente y su futuro inmediato es Alajuelense, pues lo apoya.

“Para mí es como un hijo, porque yo lo crié, me lo traje muy joven. Siempre tuve la intención de que se me graduara como estudiante y no joderlo tanto con dónde iba a jugar. Si él escoge jugar en la Liga, pues está bien, pero lo del contrato es más de Junta Directiva de Carmelita”.

Eso sí, Artavia insiste en que no ve mayor problema para que las dirigencias resuelvan lo único pendiente.

“Se va a arreglar, porque yo estoy interviniendo entre las partes y me interesan las dos partes. Vamos a ver cómo terminamos bien para no perjudicar al muchacho”.

Creichel Pérez (29) tuvo una buena temporada con Guadalupe FC, donde estaba cedido a préstamo. (Guadalupe FC)

Recordó que cuando Carmelita lo prestó a Guadalupe fue con boleta para los torneos de liga menor, que se inscriben por torneo.

“Ahí sí hizo mal, el abandonó el equipo de Guadalupe, no ha terminado el torneo y bueno, son errores de jóvenes. Ya cumplió 18 y se considera un adulto. Son tan jóvenes y se creen expertos, depende de quién esté atrás cometen errores”, afirmó.

Dijo que no quiere que sus palabras se presten para malas interpretaciones, porque el muchacho no es mala persona, solo que a veces se presentan problemas que no deberían darse, como eso que pasó con los guadalupanos.

“A veces los embarcan. Ya tenemos alguna experiencia con estos casos y vamos a ver si lo solucionamos”, mencionó Édgar Artavia.

La Nación le consultó al gerente deportivo de Guadalupe, Robert Garbanzo sobre lo dicho por Artavia y confirmó que efectivamente, el futbolista no volvió al equipo.

“Lo raro es que él tiene un contrato firmado con nosotros y creo que también con Carmelita”, aseguró Robert Garbanzo.

El futbolista ahora firmó con la Liga y ante eso señaló: “Es lo que no entiendo, pero bueno, todo tiene consecuencias”.

Con la Academia Wílmer Lopez, Creichel Pérez tuvo roce en el extranjero. Incluso realizó una pasantía en Portugal y tenía la posibilidad de efectuar otra, pero la pandemia frenó el plan.

Jugó en la Liga de Ascenso y tiene todo el proceso en selecciones menores, pues ha sido parte de la Sub-15, al Sub-17 y la Sub-20.

El futbolista que cumplió 18 años el pasado 11 de noviembre y que acaba de estampar su firma con Alajuelense ha jugado 25 partidos en Primera División.

Durante esos juegos contabilizó 842 minutos en cancha y conquistó un gol, que le marcó a Sporting FC.