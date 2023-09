Yosimar Arias: ‘Mi sueño es ver a Guanacasteca campeona’

Guanacasteca dio un giro de 180 grados, pasó de pelear por el no descenso en el torneo pasado a disputar la clasificación a las semifinales en el presente certamen.

Tras haberse jugado 11 fechas, la mitad del campeonato, el cuadro pampero ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones con 19 puntos. Supera en dos puntos a Cartaginés y Herediano, aunque con un encuentro más.

El conjunto nicoyano llama la atención por su excelente desempeño, sobre todo en su estadio, donde destacan los cuatro refuerzos mexicanos, en particular Erick “el Cubo” Torres, considerado por muchos como el mejor extranjero del certamen.

El cambio de imagen de Guanacasteca es resultado del excelente trabajo de Horacio Esquivel en el banquillo y de Yosimar Arias, gerente deportivo de los pamperos, quien armó el equipo que está causando sensación en el Apertura 2023.

“Sí se realizaron cambios y en mi caso pude trabajar con mayor tranquilidad, tomar decisiones con más calma, especialmente en lo que respecta a los extranjeros. Me senté con Horacio (Esquivel) para analizar qué jugadores quería traer, y gracias a Dios, eran figuras bastante accesibles desde el punto de vista económico, y todo se concretó”, dijo Yosimar en una entrevista con La Nación.

Arias añadió que el rendimiento de la ADG es el resultado de una buena planificación del cuerpo técnico junto a él, y esta es una de las claves del éxito.

- Tienen a cuatro mexicanos en el plantel. ¿Por qué se fijaron en ellos?

- Teníamos un colombiano a quien se le presentó un problema familiar y debió irse hace mes y medio. Con los mexicanos, conozco a un representante y él me ofreció a Anthony Monrreal, estábamos sin portero y le di seguimiento. Además, ya había jugado con Grecia y lo hizo muy bien. Tras la llegada de Monrreal, empezó a crecer la relación con el representante, y contratamos a Alonso Hernández. Él mismo representa a Cubo Torres, me lo ofreció, pero el salario era muy alto; para nosotros, era imposible. Cubo se ilusionó, pagamos todo lo que pudimos por él y bajó sus pretensiones para venir, y llegamos a un acuerdo.

Yosimar Arias aseguró que sueña en grande y quiere ver a Guanacasteca campeona. Este martes, su equipo logró lo que ningún otro había conseguido: derrotar a Alajuelense. (Prensa ADG).

- ¿Traer al Cubo fue una apuesta a ciegas? Y se lo pregunto porque él tenía tiempo sin jugar en México; de hecho, no estaba en su país.

- Cuando el representante me lo ofreció, me dijo que Erick estaba jugando en Las Vegas en la segunda división de Estados Unidos y empecé a darle seguimiento. Lo vi en unos 5 ó 6 partidos, además de ver videos de cuando estuvo en Chivas y América. La verdad es que Cubo es un jugador de 30 años y todavía tiene mucho que dar. Es un jugador muy profesional en todos los sentidos de la palabra. Se ha entendido muy bien con Alonso Hernández y Steven Williams en ofensiva. Son muchachos muy humildes, que vinieron a aportar en lo deportivo y fuera de la cancha.

- En el Torneo de Copa, el grupo también está clasificado para las semifinales. ¿Guanacasteca es el equipo sorpresa?

- No es casualidad estar en la zona de clasificación. Dependemos de nosotros mismos para seguir entre los primeros cuatro, lo cual no es fácil, ya que son equipos con muy buenas plantillas. Pero el fútbol es así, y queremos soñar en grande. La ADG ha estado haciendo las cosas muy bien, y como Horacio y yo le hemos dicho a los muchachos, debemos tomarlo partido a partido. Podemos soñar, pero no debemos ilusionarnos en exceso, ya que tenemos un plantel de calidad, pero no de cantidad. Hemos estado jugando muy seguido, hemos tenido lesiones y jugadores expulsados, y todos estos detalles cuentan y deben cuidarse”.

- ¿Cómo afronta las sanciones y multas que ha recibido por ofensas a los árbitros?

Mal, porque me sancionaron con 420 mil colones. Pero lo que provocó esa multa fue que en un partido ante Puntarenas, el árbitro iba a expulsar a un rival que le tiró un codazo a Steven Williams, y Benjamín Pineda, quien era el secretario arbitral, le dijo que no le mostrara la roja. Al final, sin gritarle ni nada, le dije que fue una lástima que le hiciera caso a Pineda, porque su trabajo hubiera sido perfecto, ya que merecía la tarjeta roja. No sé qué escribieron en el informe, pero me castigaron. Creo que los árbitros son muy sensibles, y si uno les dice cosas, lo toman personalmente. En mi caso, mi trabajo es defender al equipo, y me castigan con un partido de suspensión o una multa de ₡420.000 colones.

- ¿Pero ya son varias veces que le llaman la atención, lo expulsan o lo castigan?

- Por eso creo que es personal. Aquí, cuando los árbitros vienen, trato de darles una buena atención. En Nicoya hace calor, y, por ejemplo, en el vestuario les pongo un abanico, les doy agua y otros hidratantes. A veces, incluso ponemos frutas en el vestuario del equipo rival. Además, Horacio es una persona que dice lo que piensa, y a veces ocurren cosas que uno no entiende. En el partido pasado, nos multaron con ₡520.000 porque dijeron que llegamos tarde a la conferencia de prensa, y eso no fue así. Apenas los de la Unafut llamaron a la conferencia, el encargado de prensa lo llevó. Por eso, vamos a apelar esa sanción.

- Entiendo que usted dice que defiende a su equipo y por eso a veces reclama. ¿Pero no cree que se ha excedido en los reclamos?

- Voy a ser muy sincero, en este torneo no. El campeonato pasado sí me pasé un poco de la raya. Sí les grité, pero en este certamen he tratado de hablar y conciliar, y no les he faltado al respeto”.

- ¿Cree que a dirigentes de otros equipos los tratan igual que a usted?

- No. En el estadio, tenemos un sector donde me gusta ver el partido, pero los árbitros no me dejan estar allí, me sacan. Pero resulta que los mismos árbitros van al estadio de Alajuela, y por el sector donde salen los jugadores, hay un espacio donde se sienta gente de la prensa e incluso dirigentes de la Liga. Ahí he visto a Ricardo Chacón y a Joseph Joseph, y a ellos no les dicen nada. Uno ve eso y cree que con uno es personal.