¿Yeltsin Tejeda tiene ofertas del Saprissa o Alajuelense?

Las negociaciones entre el volante Yeltsin Tejeda y el Herediano continúan en medio del cierre del Clausura 2023, mientras crecen los rumores de una posible salida del Team y las posibles ofertas que tiene en su mesa del Deportivo Saprissa y Alajuelense.

Luego de la derrota ante el Cartaginés por 1-3, Tejeda lamentó la actitud de algunos de sus compañeros quienes, a su criterio, bajaron los brazos aún sin terminar el partido y aseguró que no puede ir con esa mentalidad el domingo al Estadio Ricardo Saprissa, para enfrentar al cuadro morado (4 p. m.).

Los rojiamarillos son quintos en la clasificación general con 30 puntos, dos menos que el Sporting FC (32) con nueve unidades por disputar, por lo que una derrota podría complicarles el panorama para avanzar a las semifinales, si los vecinos de Pavas derrotan al Puntarenas FC.

“Debemos ir a ese estadio a hacer un buen partido, Saprissa viene haciendo bien las cosas, pero nosotros hemos hecho buenos partidos allí. Confiamos en la planilla que tenemos, pero hay ciertos aspectos que deben cambiar si queremos sacar un resultado positivo”, expresó Tejeda.

El volante declaró que ahora es cuando deben demostrar el coraje y la garra que los caracteriza, convencerse que sí pueden y continuar luchando por la clasificación.

“Creo que si hubiésemos jugado los 90 minutos como lo hicimos en el primer tiempo, hubiese sido diferente. Nos costó el primer tiempo, por ahí esperamos un poco. Hay que analizar ese segundo tiempo porque es lo que no tenemos que hacer el domingo debido a que es un partido clave y debemos ir allá convencidos que se puede sacar el resultado”, declaró Tejeda.

En cuanto su futuro, Yeltsin reiteró que está negociando con el Herediano y que su deseo es mantenerse en el club, pese a que se menciona que morados y manudos andarán detrás de su fichaje.

“Estoy muy tranquilo con ese tema. Robert Gabanzo y Jafet Soto están hablando directo y yo me estoy preocupando por jugar. Espero que podamos llegar a un buen acuerdo. La oferta que tengo es la del Herediano y la estamos manejando. Estamos cambiando algunos detalles y estoy tranquilo, me estoy enfocando en jugar”, manifestó Tejeda.

¿Tiene ofertas de Saprissa y Alajuelense?

No. En este momento tengo otras cosas en qué pensar, cómo es levantar el camerino, apoyar a los jóvenes y ser perseverante y positivo como lo hecho siempre”, insistió Tejeda

El capitán rojiamarillo también fue crítico y contundente al señalar que no pueden rendirse antes de tiempo, como sintió que pasó en el segundo tiempo ante Cartaginés.

“Más allá de decir que cometimos errores puntuales, que son cosas qiue pasan y van a seguir pasando, lo que sí me duele es que bajemos la cabeza faltando 20 o 15 minutos para que termine el partido. Es algo que tenemos que mejorar. Puede pasar que nos metan un gol o que cometamos un error, pero si seguimos luchando en la cancha será diferente”.

“Ante el Cartaginés no lo hicimos, sentimos que no podíamos hacer un gol, que no podíamos empatar y creo que allí es donde dejamos ir el marcador. Ahorita lo que queda es recuperar, darlo todo, porque debemos ir con todo. Es una final, una guerra para nosotros y creo que si todos pensamos igual y somos positivo, vamos a lograr las metas“, comentó Tejeda.