Yeltsin Tejeda aclara que aún no tiene una oferta formal sobre la mesa para decidir si sale del país

De Yeltsin Tejeda, volante de Herediano, se ha mencionado que se cotizó luego de su trabajo en el Mundial Qatar 2022 con la Selección Nacional.

Jafet Soto, gerente general de los rojiamarillos, aseguró hace unos días que Tejeda tiene opción de jugar en el exterior y que depende de él si se iba o se queda en el país.

“Por Yeltsin Tejeda han preguntado y quién debe tomar una decisión es Tejeda; es él quien debe ver por su futuro. Hay una opción para Tejeda, pero la decisión la debe tomar él. La posibilidad está y si él quiere sí se puede concretar”, le dijo Jafet Soto a La Nación el jueves de la semana pasada.

Pero qué ha sucedido hasta el momento. El propio Yeltsin brindó las respuestas y reconoció que aún tiene ese deseo de jugar fuera de nuestras fronteras.

¿Todavía siente el deseo de jugar fuera del país o prefiere estar aquí con la estabilidad que posee en Herediano?

Sinceramente estoy esperando y sí estoy interesado en que se me dé la oportunidad de jugar fuera del país. Ahorita es solo interés, pero no hay nada concreto sobre la mesa y entonces sigo al ciento por ciento con Herediano, me entreno al máximo y lo doy todo, porque debo estar listo para el sábado en el inicio del campeonato.

Sí me gustaría salir, pero todo lo voy a dejar en mano de Dios. Si llega algo lo hablaré con mi familia y si es bueno para mí y mi entorno lo tomaré y si no, en Herediano estoy contento.

¿Usted a qué apunta para esa opción en el exterior? ¿Qué busca?

Yo siempre quiero lo mejor para mí y mi familia, creo que físicamente me siento bien y estoy en un buen momento de mi carrera y no cierro ninguna puerta y tampoco decir ‘quiero esto o lo otro’. Si algo llega me tocará verlo y analizarlo en el momento, ver si es bueno para mí y ahí hablaría con la directiva de Herediano y con mi familia. No estoy poniendo condiciones, sino que siento que estoy bien, en un gran momento de mi carrera y debo aprovechar la oportunidad que me salga.

¿Eso bueno que usted espera es por la parte económica o por la futbolística?

Cualquiera de las dos, si es algo bueno futbolísticamente me gustaría mucho; si es en lo económico también. Ya no soy un joven, tengo 30 años y no me considero un jugador acabado, pero me quedan pocos años de fútbol y tengo que pensar en mi futuro y qué viene después de este deporte.

Desde el principio lo dije y lo hablé con mi esposa: Voy a ponerlo todo en manos de Dios y si llega el momento lo analizaré y si no, me queda un año con Herediano y voy a luchar para estar bien en todo momento.

¿En lo personal cómo se siente cuando se menciona que hay opciones para usted?

La verdad, ahorita estoy muy tranquilo y no pienso en eso, si llega a pasar lo hablaré y analizaré, pero ahora pienso más en el juego del sábado y sentirme bien físicamente. Quiero estar en forma, sentirme ciento por ciento y si en algún momento llega la oportunidad de una oferta la voy a analizar.

¿A usted le hablaron de una oferta, la analizó usted, el club, su representante y después de eso no ha tenido otra opción?

Una oferta es cuando ya la tenga y me toque tomar una decisión. Después del Mundial lo que hubo fue interés de algunos equipos y esperar a que llegue la oferta formal, tenerla sobre la mesa y ahí podemos analizar lo que viene.