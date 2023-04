Yader Balladares afirma que lo trataron de ‘nica muerto de hambre’ y por eso se defendió a los golpes

Con golpes en los brazos, algunos moretones en otras partes del cuerpo y dolido por la lamentable situación que se presentó el sábado en el Polideportivo de Mata Plátano, en Goicochea, así se encuentra Yader Balladares.

El exfutbolista de Primera División y hoy coordinador de la Academia de Fútbol San Migool, conversó con La Nación y contó su versión de lo sucedido en el partido de fútbol entre los equipos Sub-15 de Consultans y San Migool.

El juego terminó a los golpes y hubo al menos cinco detonaciones al aire de un arma de fuego, mientras Yader, otros integrantes del cuerpo técnico y padres de niños de San Migool, acabaron entre manotazos y patadas con varios aficionados que estaban en las gradas.

“Fue el sábado como a las 5 p.m.. Desde las graderías empezaron a insultar a los chiquitos. Yo estaba dirigiendo y sé que una mamá de uno de los niños de mi equipo le decía a la gente que se calmaran; estaban ofendiendo a los niños. Incluso, el partido lo estábamos perdiendo 5-0, por virtud de ellos, no porque el árbitro tuviera nada que ver. Yo como coordinador de la academia estaba tranquilo y con ese marcador no teníamos nada que hacer”, dijo Yader Balladares, quien agregó que en todo el compromiso a él le gritaron de todo.

Partido de ligas menores termina en golpes

“Yo arrastro esa mala suerte mía, donde voy me gritan ‘nica fracasado’, ‘nica muerto de hambre, por eso te echaron de Saprissa’. Uno es ser humano y siente que hay odio y desprecio en la forma en que se expresan hacia mí”.

Balladares indicó que el juego finalizó y la madre de un niño reaccionó contra las ofensas a su hijo, según Valladares; asegura que agredida por un hombre que la empujó.

“La mamá no aguantó porque le trataron de perra al muchacho y otra mujer la agredió. Soy consciente de que soy profesor y algunos me ven como figura pública, pero soy ser humano y no soporté, reaccioné a las ofensas. Fue demasiado lo que me gritaron y abrieron el portón e ingresaron a la cancha y entre varios me agredieron”, contó Balladares.

Yader Balladares terminó lleno de moretones (Foto cortesía de Yader Balladares).

Yader afirmó que el compromiso no tiene nada que ver con la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa), sino que se trata de un campeonato privado, “para que los chicos tengan competencia”, indicó el exfutbolista.

Yader resaltó que las tomas del video donde se observa cuando él lanza un golpe entre la malla, es cuando ya no aguantó más.

“Me decían ‘nica muerto de hambre’, pero esas ofensas no salen en el video, no ponen la forma en que me trataron y tampoco grabaron donde entre dos me agarran a golpes y patadas.

No sé de dónde salieron los balazos, no fue de nuestra academia. Cuando se escuchan los disparos, me soltaron y tengo el brazo que no lo aguanto. Y solo suben el video donde yo tiro un golpe, pero no suben todo lo de las ofensas a los niños y que al final desató todo”.

Yader Balladares, de 36 años, es el coordinador y entrenador de todas las categorías de la Academia San Migool.

Yader de 36 años es junto a Yanan Villegas, el coordinador y entrenador de todas las categorías, U-7, U-9, U-11 y U-15, segunda B y tercera división de San Migool.

Yanan Villegas coincidió con la versión de Yader, aseguró que el pleito inició entre dos mujeres en la gradería y después se trasladó al terreno de juego.

“En el video se observa donde un hombre entró a pegarme y el asunto se puso feo. Yader trabaja conmigo en la academia y pasaron todo el juego ofendiendo. Quizá él se pasó un poco.Yo se lo he dicho que debe contenerse, pero es difícil si te tratan de ‘nica muerto de hambre’”.

Yanan dijo ser el dueño de la academia San Migool y que Yader Balladares, quien tiene tres años de laborar con él, hasta ahora se ve envuelto en una polémica de este tipo.