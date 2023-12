Ya entiendo por qué Alajuelense solo ha ganado un título en diez años

En el estadio Alejandro Morera Soto, todo transcurrió como si nada. Parecía un partido más, un juego que la Liga resolvió con una victoria 1-0 ante Herediano. Pero, ¿acaso ningún seguidor rojinegro se dio cuenta de que era una semifinal y se quedaron sin opción al título?

En las gradas, la mayoría de los aficionados aplaudían. Los jugadores agradecieron el gesto y lo sintieron como un premio al esfuerzo. Pero eso es lo menos que pueden hacer: luchar, esforzarse en la cancha, porque la obligación es ganar títulos y no darse por satisfechos con los aplausos; aplausos al conformismo.

Y al parecer, los liguistas ya están acostumbrados a los fracasos en el campeonato nacional, o tienen pocos cetros en los últimos años, que están como resignados y por eso lo mejor es aplaudirle al conformismo.

Desde la lejana campaña 2013-2014, la Liga solo ha ganado un título de campeonato nacional en 10 años. Fue en el Apertura 2020 con Andrés Carevic al frente del equipo que lograron el cetro. Tras ese Apertura del 2013-2014 que obtuvo Alajuelense, los 19 títulos que se han dado en el balompié tico quedaron repartidos así: Saprissa ganó nueve, Herediano seis, Cartaginés, San Carlos, Pérez Zeledón y Alajuelense en una ocasión.

Si Saprissa se impone en esta nueva final, llegará a 39 copas y le sacará una enorme diferencia de 9 títulos a los rojinegros, quienes aplauden el CAR, los fichajes bombas como Joel Campbell y Michael Barrantes y, más atrás, Marcel Hernández, Johan Venegas y el mismo Giancarlo González. Pero con bombazos o sin ellos, la Liga sigue pegando en el muro de los fracasos.

La Liga Deportiva Alajuelense se quedó en el camino en la semifinal ante el Club Sport Herediano. Desde el Apertura 2013-2014 hasta la fecha, la Liga solo ha ganado un título en 10 años. (Albert Marín)

Algunos me dirán, “pero Alajuelense ganó el Torneo de Copa y fue campeón centroamericano”. Eso no lo discuto; son copas muy importantes, sobre todo la internacional, y otros quisieran tenerlas en sus vitrinas. Dos de tres, como dijeron algunos de los dirigentes rojinegros y el mismo Andrés Carevic, timonel del equipo; eso me suena a conformismo.

Quizá el equivocado soy yo. Dos de tres está bien, como lo sienten en Alajuelense, y por eso había que despedir al equipo en medio de aplausos. De todas formas, si no se logra el campeonato y solo se ha obtenido un título en 10 años, algo es algo. Pero he escuchado a exfiguras rojinegras como Mauricio Montero y Luis Diego Arnáez, quienes manifestaron que a la Liga lo que más le urge es un título del campeonato nacional. Lo obtuvo en el 2020; espero que el próximo no tarde hasta el 2030.