¿Y si Alajuelense remonta? Alexandre Guimaraes dio un aviso de lo que quiere

Liga Deportiva Alajuelense está en una cuesta muy empinada contra New England Revolution en la Copa de Campeones de Concacaf. Con un marcador de 4-0 en contra, la palabra remontada para algunos se descarta, otros podrían verla como un milagro y no faltarán los optimistas que se aferran a la idea de una noche mágica en el Estadio Alejandro Morera Soto. Entre todas las percepciones, está la de Alexandre Guimaraes.

“Es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Nosotros sabemos bien que es un partido muy difícil, no es fácil remontar ese marcador. Tuvimos dos sesiones de entrenamiento, pero estamos totalmente convencidos de que tenemos que ir por el partido y hacer todo para sacarlo adelante”, expresó Alexandre Guimaraes ante una consulta de La Nación.

Será el juego que marque su estreno oficial en el banquillo con la Liga y él quiere arrancar dándole una alegría a la afición manuda, porque sería muy bueno para el club, los jugadores y los aficionados después de estos días críticos.

“Nosotros, siempre, en cualquier lugar que estemos, jugamos para los hinchas y ellos viven ilusionados con que su equipo les corresponda a esa pasión que ellos tienen, y que ganen, obviamente”.

El director deportivo de Alajuelense, Javier Santamaría también respondió la consulta y de manera sincera dijo: “Está difícil, obviamente, no nos vamos a engañar”.

Sin embargo, admitió que Alexandre Guimaraes tiene razón, en el sentido de que en el fútbol cualquier cosa puede pasar.

Liga Deportiva Alajuelense efectuó su segunda práctica bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes, justo un día antes de jugar contra New England Revolution en la Copa de Campeones de Concacaf. (Fanny Tayver Marín)

“Para ello debemos estar juntos, la afición es importantísima para nosotros, es un pulmón. Sé que venimos de unos días complicados, difíciles, incluso para uno han sido muy complejos, no se lo voy a negar a nadie. Pero si el Morera Soto está a full, a reventar hasta la bandera y logramos marcar un gol pronto... ¡Ojo!, que son 90 minutos y pueden pasar muchas cosas”, opinó Javier Santamaría.

Bryan Ruiz, quien se sentará en el banquillo al lado de Alexandre Guimaraes como su asistente fue muy claro en que su respuesta no sería diferente a lo manifestado por el técnico y por el director deportivo.

“Está muy duro, pero definitivamente, de los jugadores, el que no crea, o el que no quiera intentarlo hasta la muerte, hasta morir en la cancha, que nos diga de una vez y no lo tomamos en cuenta para este partido”, afirmó Bryan Ruiz de manera tajante.

Alexandre Guimaraes y Leonel Moreira dijeron lo que esperan de Liga Deportiva Alajuelense este jueves 14 de marzo, en el partido contra New England Revolution en la Copa de Campeones de Concacaf. (Fanny Tayver Marín)

Por experiencia propia, el excapitán de la Liga dijo que los partidos históricos se pueden construir desde situaciones bien complicadas, donde todo pinta en contra.

Añadió que Alajuelense tiene que luchar hasta el final, morir en la cancha e ir gol a gol y al pronunciar eso, explicó que los rojinegros no pueden salir en busca de cuatro goles a la vez.

Alexandre Guimaraes empezó labores en Alajuelense

“Tenemos que pensar en meter el primero y ojalá sea lo más rápido posible, porque eso ayudará mucho a intentar ir a pelear por meter el segundo. Hay que ir paso a paso, esa es la actitud que tenemos que mostrar y es lo mínimo que el cuerpo técnico espera para este partido, que la actitud de los jugadores sea morir en la cancha hasta el final”, destacó Bryan Ruiz.

Después del primer día de trabajo bajo las órdenes de Alexandre Guimaraes y antes de la segunda práctica previo al careo definitivo contra New England Revolution, Leonel Moreira habló claro y directo.

El guardameta señaló que para el equipo no es placentero recibir tantos goles, menos para él, que es guardameta. En Boston, la Liga encajó cuatro tantos y el domingo anterior recibió tres anotaciones de Guanacasteca.

“Pero es lo que tenemos. Ahora con el profesor y la estructura que trae, vamos a darle pie y trabajo para que no sea estar en ese tipo de circunstancias. Lo importante es trabajar ese tipo de detalles que tal vez en el pasado nos estaban afectando un poco”, destacó Leonel Moreira.

Al igual que Guima, él apela a que en el fútbol cualquier cosa puede suceder y que el equipo no se puede rendir.

“Mientras estemos en pie en el terreno de juego, con la idea del profesor, creo que vamos a luchar hasta el final. Tenemos 95 minutos para luchar, pero antes de buscar cuatro goles, primero tenemos que buscar uno y después de ahí balancearnos todo el tiempo para a lo último, esperemos en Dios, tratar de buscar la victoria”.

Alexandre Guimaraes y Leonel Moreira hablan previo al juego entre Alajuelense y New Englan Revolution

Leonel Moreira dijo que en este arranque con Guima, todo parte del orden táctico y la vivacidad de ellos como jugadores en la toma de decisiones; aunado al planteamiento y el sistema que él quiere.

“El dinamismo, que seamos jugadores con dinámica a la hora de enfrentar los partidos. Eso nos lo hizo saber en el primer entrenamiento y bajo esos lineamientos parte el trabajo del profesor”.

También subrayó que la mente es muy poderosa y juega un partido muy importante en cada uno de los jugadores a la hora de tomar decisiones.

“Creo que este jueves vamos a afrontarlo de la mejor manera, siempre buscando el primer gol, que eso es lo primordial y después de ahí seguir pensando en grande. Uno tiene que soñar y a partir de ahí aplicar ese sueño en función de lo que quiere llegar a conseguir”.

El enojo de la afición es entendido dentro del vestuario rojinegro y aseguró que cada futbolista sabe que debe reflejar el sentimiento de cada liguista dentro de la cancha.

“Cada lucha, cada disputa con el balón, cada minuto, entrega, responsabilidad por la institución que representamos. Ahí es donde nos partimos nosotros para que el estadio estalle y se vuelva a favor de nosotros el ambiente”.

Dentro de lo que han hablado entre ellos es que deben ganarse que los cánticos de reproche sean de apoyo y que el hecho de que eso pase depende de ellos.

Pueden lograrlo si desde que empieza el partido se ve en la cancha que quieren sacar la serie. Ese es el plan que tienen.

Alexandre Guimaraes se encontró con Joel Campbell en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense y lo hizo reír. (Prensa Alajuelense)

“Nos vamos a entregar al máximo y desde el partido en Guanacaste venimos con la convicción de tratar de hacer las cosas bien y tratar de volver a nuestro trabajo, a hacer las cosas bien, a devolver las alegrías a esta institución, a esta afición que se lo merece tanto”.

Una de las últimas reflexiones de Leonel Moreira fue que en el plano internacional no se pueden cometer ciertas distracciones que se pagan caro.

“Eso nos pasó a nosotros en los primeros 25 minutos allá en Boston. Tuvimos opciones, no las concretamos, tuvimos despistes, nos agarraron fuera de base y no pudimos revertir el marcador”.

Alajuelense promete que lo intentará este jueves, a partir de las 6 p. m. en la Catedral, porque lograr esa remontada es lo que más anhela en este momento.

Si no se lograra, porque está difícil, Alexandre Guimaraes y sus hombres quieren que se vea en cancha a una Liga luchando hasta el final contra New England Revolution, demostrando que sí puede competir.

Las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y New England Revolution están a la venta en boleterialaliga.com (Prensa Alajuelense)

