Wílmer López ve a las leonas de Alajuelense en buen momento para enfrentar a Saprissa

Las leonas de Liga Deportiva Alajuelense marchan a paso perfecto en el arranque del Torneo de Apertura 2024 del fútbol femenino y luego de un parón por las fechas FIFA de abril, las hexacampeonas nacionales visitarán a Saprissa FF este domingo 14 de abril, a las 2 p. m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

El Pato recibió la buena noticia de que todas las jugadoras volvieron bien al club, sanas, sin molestias y muy entusiasmadas. Eso lo lleva a pensar que la Liga está en un buen momento.

“Para el clásico tenemos la posibilidad de ir contra un rival que va a estar metido en la pelea contra nosotras por esos primeros lugares, por estar peleando la punta. Buscaremos ganar allá en casa ajena y tratar de ampliar la ventaja que les tenemos”, destacó Wílmer López.

El técnico de las rojinegras presagió un partido muy difícil y complicado, consciente de que las saprissistas intentarán aprovechar bien la localía, pero también tiene confianza plena en que sus dirigidas pueden hacerlo muy bien ahí.

Alajuelense afina detalles para el clásico femenino contra Saprissa FF

Mientras que tenía escasez de jugadoras por el receso, las diez futbolistas del primer equipo que se mantenían en el club se reforzaron con el alto rendimiento y jugaron tres partidos contra equipos estadounidenses que andaban en el país.

“Nos sirvió mucho para mantenerles el ritmo de juego a las que estaban aquí, ya que las de la Selección prácticamente todas tuvieron participación. Eso sirvió para que todas en este paronazo tuvieran un buen ritmo de juego (...). Estamos al 100%, no hay ninguna excusa para enfrentar a Saprissa”.

El Pato admitió que en su mente tiene muy claro el once con el que espera iniciar el partido. Si no se presenta nada extraño, alguna eventualidad como una lesión o alguna molestia, su plan no variará.

“Las once muchachas que tengo pensadas están en capacidad, en condiciones y vienen muy motivadas. Así que esperamos hacerle frente a este partido de buena forma, luchar, pelear y por qué no, traernos de allá los tres puntos que serán difíciles, complicados, pero tenemos las condiciones para tratar de hacerlo”, reiteró Wílmer López.

Después de toda aquella larga espera por una lesión grave y por una recaída, María Paula Arce disfruta su regreso al fútbol en este torneo y la posibilidad de jugar el domingo contra Saprissa FF la entusiasma.

“Estamos motivadas y todo mundo quiere jugar un clásico. Hay que seguir con esa línea, siempre queremos ganar, somos la Liga, siempre queremos estar en primer lugar y dar ese golpe de autoridad”, afirmó la nicoyana de 19 años.

Alajuelense se estrenó en el Apertura 2024 con un triunfo de 5-0 ante Puerto Viejo, luego derrotó 0-1 a Dimas Escazú y venció 5-0 a Tsunami Azul. Las leonas son las únicas invictas. También solamente ellas registran un rendimiento del 100% después de tres fechas.

Jornada 4 del Apertura 2024 del fútbol femenino

Día Hora Partido Estadio 12 de abril 8 p. m. Dimas Escazú vs. Puerto Viejo Nicolás Macís 13 de abril 2 p. m. Tsunami Azul vs. Pococí Polideportivo de Cartagena 13 de abril 4 p. m. Sporting vs. Pérez Zeledón Ernesto Rohrmoser 14 de abril 2 p. m. Saprissa FF vs. Alajuelense Ricardo Saprissa

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.