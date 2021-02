Un partido en el que arrancamos bien, los primeros 30 minutos estábamos con nuestro plan, después recibimos un empate que nos puso un poco nerviosos; el segundo tiempo empezamos con otra situación, mejoramos en intensidad, estábamos ahí, pero tal vez no tanto como queríamos, cayeron dos goles rápidos, luego hicimos variantes, pero no alcanzó. Estamos golpeados, dolidos, en especial yo, me hubiese gustado ganar esta final, pero no se pudo. En Saprissa siempre nos han enseñado a ganar, pero en este caso nos toca aceptar la derrota, dura, y prepararnos para el próximo partido. Esto queda de experiencia para todos y enfocarnos en el partido del domingo.