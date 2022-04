Wálter Centeno pone de ejemplo a Herediano para explicar cómo es el fútbol de Costa Rica

-- ¿Cómo explica este partido (ante la Liga) y qué piensa de las dos derrotas seguidas?

La diferencia la marcó el primer pase de Alex López, que fue Johan Venegas luego el que hizo el gol. A veces contra eso es imposible y luego la otra jugada que Venegas pone un pase al callejón y a nosotros nos faltó en el ataque, nos faltó arriesgarnos más, del último cuarto jugar uno contra uno, porque ahí desaparece el entrenador y aparece la magia del jugador, como pasó en este caso con Alajuelense.

-- ¿Cómo está su equipo emocionalmente? ¿Tiene la capacidad de sobrepasar este momento de presión?

Es muy fácil, porque todos los equipos en Costa Rica son anímicos, el fiel reflejo es Heredia, una primera etapa de cero intensidad y ahora ligó tres victorias, eso demuestra de cómo es el campeonato, de cómo los entrenadores sacan de momentos a sus equipos, así es el campeonato. A veces debemos recurrir a eso, pero siento al grupo bien, sigue haciendo cosas, no ha perdido la cabeza y estamos seguros de nuestro norte. Ahora soportar esta prueba y hacerse fuerte.

-- ¿Cómo manejar eso cuando el campeonato se cierra mucho?

Confianza en lo que uno hace, creo que nosotros hemos sido fieles a nuestro estilo, hemos ganado y perdido y si seguimos fieles a eso, perfeccionando, tenemos posibilidades, el campeonato está cerrado y bonito. Un día sí y un día no, así suele pasar en los equipos de Costa Rica y hoy también se demostró. El fútbol de Costa Rica te da tantas sorpresas que debes estar preparado.

-- Una de las dudas con Guadalupe era si iba a aguantar el ritmo de la primera vuelta, ¿le está faltando planilla en este momento?

Todo mundo en este país quiere que ganen Saprissa, Alajuelense o Herediano. Yo pregunto, ¿eso le hace bien al fútbol? Le haría mejor al fútbol que los equipos pequeños clasificaran. Nosotros tenemos ahora una prueba, no es fácil lidiar con eso, pero para mí es un reto, lo tomo como reto personal. La prensa dice el mismo discurso, me gusta que ustedes digan cosas porque el fútbol dará cuentas al fútbol. La prensa vive de momentos y nosotros como grupo debemos demostrarle a Costa Rica, primero a nosotros y luego al país. A veces mucha gente dice que no se puede, pero yo digo que vamos a intentarlo y trabajar por eso.