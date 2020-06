Aprendí que cuando no juega tiene que trabajar doble, más del que está jugando. La historia dice que los que no juegan normalmente son los que más entrena, no es casualidad que ellos estén jugando bien, Han trabajado bien. Cuando no se juega es difícil porque se siente sin motivación, ese trabajo mental se lo hemos dado por medio del preparador físico. Pese a no jugar nunca se quejaron, al final el fútbol premia al que trabaja día a día y es profesional.