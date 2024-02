Vladimir Quesada y sus delanteros intentan no bloquearse ante la falta de gol

Saprissa empató sin goles ante Guanacasteca, un resultado que, en todo caso, no es malo para los morados, sobre todo si tenemos en cuenta que vienen de jugar el martes pasado y que la temperatura en Nicoya era bastante alta.

Lo que llama la atención es que, una vez más, los delanteros tibaseños se fueron en blanco y no lograron sacudir las redes.

En el juego ante el Philadelphia Union, Saprissa marcó dos tantos: un autogol y una conquista de Gerald Taylor, lateral derecho del equipo.

- ¿Cómo resume el partido y le preocupa que en una semana el equipo no haya podido ganar y este sea el único resultado que necesiten el próximo martes ante el Philadelphia Union?

- El partido fue sumamente difícil. Jugar en un clima como este no es fácil, ni para nosotros ni para los muchachos de Guanacasteca. Además, la superficie no estaba en buenas condiciones para ninguno de los dos. ¿Quién dice que me preocupa? Estoy tranquilo. Esto es fútbol y entendemos que somos Saprissa y siempre queremos ganar, sin importar dónde juguemos.

“En el fútbol, el “hubiera” no existe y lo importante es que estamos creando oportunidades, pero no estamos anotando. Debemos trabajar. Si uno se preocupa demasiado, en algún momento se bloqueará. Nosotros intentamos trabajar y tener la mente lo más clara posible. Lo que nos queda es prepararnos de la mejor manera para el partido contra el Philadelphia Union (próximo martes). Es un juego duro, pero creemos que tenemos buenas posibilidades de ganar la serie”.

- Se dice que los delanteros no anotan, pero ¿cuánta responsabilidad recae también en los volantes, quienes también venían concretando? Además, ¿puede dar una opinión sobre la protesta que hicieron los árbitros?

- Los felicito a ellos (árbitros) porque significa que están unidos. Ellos son quienes mejor conocen la realidad y esto indica que el señor Horacio Elizondo estaba haciendo un buen trabajo y, de alguna manera, ellos lo respaldan. De la noche a la mañana, ningún trabajo dará resultados al 100%. Ni siquiera después de dos años aquí se lograría. Siempre he dicho que el cien por ciento solo lo da Dios.

“Es cierto, se nos ha cerrado el marco y en los torneos pasados no solo los delanteros anotaban, también los volantes. Esto es un equipo, es un conjunto y no hay que achacarle solo a los atacantes. Igual que cuando se defiende, todo el equipo defiende. ¿Y cómo podemos mejorar? Reforzando lo que hemos hecho, continuando con los entrenamientos. No somos contundentes en el marco contrario, pero sí lo somos a la hora de defender.

Kendall Waston viajará a Filadelfia para el duelo de la Concacaf contra el Philadelphia Union, aunque el técnico del Deportivo Saprissa, Vladimir Quesada, adelantó que no está en condiciones de jugar más de 20 minutos.

- ¿Está Kendall Waston listo para jugar el martes contra el Philadelphia Union?

- Si Kendall estuvo en la suplencia es porque está habilitado. Ya lo hemos dicho y no vamos a enviar a ningún jugador a la guerra, porque ya hemos tenido experiencias de este tipo. Voy a decirlo: nos pasó con Ryan Bolaños, sin tener los minutos correspondientes lo enviamos al terreno de juego y le provocamos una lesión. Kendall está listo para unos 15 o 20 minutos y está en la lista de jugadores que vinieron al partido y también para el próximo martes ante Philadelphia.

- ¿Cuánto le preocupa la baja temperatura que encontrarán en Filadelfia?

- No nos preocupa. No sé por qué insisten tanto con la palabra “preocupa”. Hemos tomado las precauciones necesarias. Es un cambio de clima, pasar del calor en Nicoya al frío en la ciudad de Filadelfia. Tratamos de minimizar los problemas y los muchachos van a ir bien abrigados. Llevan guantes, gorros, ropa térmica y eso no debe ser una excusa. Vamos a tratar, junto con el cuerpo médico, de cuidar todos los detalles posibles para que los jugadores puedan desenvolverse lo mejor posible.