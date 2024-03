Vladimir Quesada: ‘Ustedes cuestionaban a Douglas Sequeira y hoy la gente lo pedía a gritos’

-¿El Saprissa se desconecta durante los partidos? Copiado!

-Nos estamos yendo del partido y eso lo tenemos bien identificado. Cuando nos desconectamos, lamentablemente estamos fallando y los rivales aprovechan esas situaciones, lo que nos afecta. En el primer tiempo, además del gol que nos anularon, debimos anotar uno o dos goles más. Lamentablemente, no estamos concretando las oportunidades que estamos creando. Creo que es una cuestión de concentración mental. Tenemos que estar muy atentos y concentrados en los momentos cruciales, ya que los equipos nos están haciendo daño. Es difícil; no estamos cómodos con lo que estamos viviendo y trabajamos en ello. Solo queda seguir trabajando y buscar ganar nuevamente. Estamos incómodos, tristes, pero tenemos una plantilla extensa y profunda, y lucharemos por volver a los lugares a los que estamos acostumbrados.

-Tiene una semana larga, pero muchas bajas por la Selección Nacional... Copiado!

-Saprissa no va a poner excusas por la Selección Nacional. Se nos complica todo porque tenemos una semana larga, pero la plantilla está incompleta. Ahora tenemos que resolver esto y vamos a trabajar con los muchachos que están disponibles. El fútbol es un deporte tan hermoso que todos pueden opinar sobre él. Ahora bien, es comprensible... Pero miren este ejemplo: hace unas semanas, ustedes cuestionaban a Douglas Sequeira y hoy la gente lo pedía a gritos. Esto es normal, todos tienen derecho a opinar y todos son entrenadores... Pero, como siempre digo, “el que no puede soportar la presión en Saprissa, no puede estar aquí”. Estos muchachos saben soportar la presión.

-David Guzmán dijo que el equipo debía ser más ofensivo... Copiado!

-No voy a comentar sobre David hasta que escuche las declaraciones. Todos los jugadores quieren jugar; Yoserth quiere jugar, David quiere jugar...

-¿Kevin Chamorro continuará como titular? Copiado!

-No comprendo qué se le critica a Chamorro. Yo analizo y veo vídeos, pero realmente no recuerdo fallos recientes. Él continuará jugando; lo ha hecho bien. Hoy, ante San Carlos, no tuvo responsabilidad directa.

-¿No cree que el Herediano se ha distanciado demasiado? Copiado!

-Es una ventaja muy amplia; estamos molestos. No estamos acostumbrados a esto, pero hay que mantener la calma y respaldar nuestro trabajo. Sin embargo, sí estamos muy molestos y entendemos que la afición más grande del país esté así. Hay una diferencia importante, pero quedan 36 puntos en juego y solo queda intentar recortar esa distancia al máximo.

-¿Le preocupa que solo hayan anotado 12 goles en el torneo? Copiado!

-Sí, claro, porque trabajamos durante la semana en ello, pero solo podemos seguir trabajando; esto ya lo hacemos, pero en los partidos, lamentablemente, no estamos concretando. Entendemos que no vamos a bajar los brazos; el esfuerzo se verá recompensado en algún momento. Nosotros somos los más molestos por lo que estamos viviendo porque estamos acostumbrados a marcar goles.

-¿Cómo califica el rendimiento del Saprissa? Copiado!

-Si analizan bien los partidos, creo que el equipo, en su contexto, tiene un buen funcionamiento. Como dije anteriormente, en torneos anteriores, el buen funcionamiento se veía reflejado en goles; ahora, esto no está ocurriendo. Uno habla de rendimiento, pero en cuanto a volumen de juego, ha sido bueno.