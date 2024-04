Vladimir Quesada tiene un gran dilema por resolver en Saprissa

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, y su cuerpo técnico tienen un dilema por resolver. Mirar la planilla, analizar opciones y pensar en variantes. Las lesiones y sanciones no han dejado en paz a Quesada y sus asistentes. En una jornada cuentan con unos jugadores y a la siguiente no tienen a algunos de ellos.

Así les sucedió antes del clásico del sábado pasado: Fidel Escobar y David Guzmán no pudieron jugar por molestias musculares y para el partido del domingo contra Guanacasteca de nuevo las bajas afectan la planificación del compromiso.

Aparte de Escobar y Guzmán, quienes están en recuperación, son bajas Pablo Arboine y Warren Madrigal, recién operados. Tampoco han podido jugar Kendall Waston y Ryan Bolaños. Ulises Segura también arrastra molestias y, por si fuera poco, Douglas Sequeira y Jefferson Brenes no pueden jugar el domingo frente a los pamperos.

Sequeira acumuló la quinta tarjeta amarilla y se pierde un partido, y Brenes fue expulsado en el choque contra Alajuelense y fue sancionado con tres encuentros. Pero sin duda, el principal dolor de cabeza para Vladimir está en la defensa, donde debe reacomodar ante la ausencia de los centrales Pablo Arboine, Fidel Escobar, Douglas Sequeira y Kendall Waston. A ellos se suman Jefferson Brenes y David Guzmán, que son de corte defensivo.

“Lamentablemente, en el próximo partido no le puedo ayudar al equipo, pero hay buenos compañeros que pueden respaldar al grupo y después seguir atento, por si el profesor me vuelve a tomar en cuenta para los siguientes encuentros”, dijo Douglas Sequeira luego del juego contra Alajuelense.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, debe reacomodar su bloque defensivo debido a las bajas por lesiones y sanciones.

Douglas no ocultó que le extrañó que lo amonestaran ante los rojinegros. “Yo no he pensado mucho en eso, pero me dijeron: qué increíble, que rápido le sacan las amarillas a usted. Es la primera vez que me sacan cinco amarillas, nunca me ha pasado”, señaló Douglas, quien agregó que debe meditar si al momento de marcar debe hacerlo con menos fuerza.

La ausencia de un zaguero u otro no es algo nuevo para Saprissa en el presente campeonato, por eso ha usado diferentes duplas de centrales en los juegos del certamen. Pablo Arboine y Douglas Sequeira actuaron juntos en nueve partidos, Fidel Escobar y Douglas Sequeira en cinco juegos. Eduardo Anderson y Douglas jugaron juntos dos veces. Arboine y Anderson en un encuentro y Fidel Escobar y Jorkaeff Azofeifa en un partido.

“Creo que todos en el plantel están listos, eso se reflejó desde que comenzó el torneo. Veamos el ejemplo de Eduardo (Anderson) no iba de titular en el clásico, pero minutos antes lo llamaron, jugó y fue el mejor en el encuentro ante la Liga. Se hizo un partidazo y eso demuestra que en los entrenamientos nos preparamos con la mentalidad de ser titulares”, indicó Sequeira.

En caso de no recuperar a ninguno de los lesionados para el domingo, Vladimir Quesada tendrá que echar mano de figuras como Jorkaeff Azofeifa, Jefry Valverde o Julián González, quienes pueden aportar en la defensa.

Tras 18 fechas disputadas, Saprissa es segundo en la tabla de posiciones con 36 puntos, tres menos que Herediano, líder del certamen. A los morados les restan cuatro encuentros, dos en casa, el domingo contra Guanacasteca y ante Santos. De visita contra San Carlos y frente a Puntarenas.