Vladimir Quesada sin lamentos y excusas anhela derrotar y eliminar a Herediano

Un duelo más ante Herediano, pero no es un juego más. Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, ve la semifinal del Torneo de Copa como un compromiso importante, un choque que desea ganar, pero no por lo sucedido en el pasado reciente, sino porque para él, Saprissa siempre tiene la obligación de imponerse.

Para Vladimir, la derrota en el juego anterior contra los florenses y la eliminación de la Copa Centroamericana de la Concacaf, que le propinó el Real Estelí de Nicaragua, no es un tema para vivir lamentándose. La vida sigue, es el criterio de Vladimir, quien levantó la cabeza y espera salir adelante.

- ¿Considera que Saprissa llega más afectado por las bajas que tiene en el plantel?

- No lo sé, lo veremos en el juego. Es un hecho que se nos hizo convocatoria de jugadores a las diferentes selecciones, a las que normalmente han asistido nuestros futbolistas, pero no es excusa. Pensamos en presentar el mejor equipo posible para encarar el juego y veremos qué sucede y si fuimos afectados o no.

- ¿Cómo ha vivido esta semana, la eliminación ante Estelí y la derrota ante Herediano? ¿Cómo vive estos días?

- Muy tranquilo, me ocupo en la parte deportiva, tanto individual de los jugadores como la parte colectiva. Esa es mi forma de ser, cuando ganamos campeonatos no hice un carnaval, y cuando hemos perdido partidos tan importantes, tampoco me quedo en el duelo. El cuerpo técnico y los jugadores no podemos dejar que eso nos gane, porque al día siguiente tenemos un juego y no podemos estar lamentándonos por lo que pasó. El fútbol es como la vida, con altos y bajos, y mi forma de ver las cosas es con mucho positivismo.

- ¿Para usted, qué tan importante es eliminar a Herediano del Torneo de Copa?

- Somos Saprissa, y aunque hubiésemos eliminado al Real Estelí y hubiéramos ganado ante Herediano, la obligación es ganar, y eso es lo que queremos. No queremos ganar por lo que pasó antes, sino con toda modestia y respeto porque somos Saprissa y siempre queremos ganar.

- ¿Cómo están los dos recuperados, Jefferson Brenes y Mariano Torres? ¿Mariano está para ser titular?

- Quien puede dar un mejor informe sobre el estado integral de ellos es el departamento médico. Nosotros vamos a seguir con el proceso de recuperación de los jugadores que han sufrido diferentes lesiones. Somos conscientes y vamos a reafirmar lo que hemos dicho: los jugadores que tuvieron algún tipo de lesión no iniciarán el juego si no ganan minutos. No vamos a exponer a ningún jugador a que se vuelva a lesionar, y tanto Jefferson como Mariano no serán titulares, pero sí están en la lista de convocados.

- Saprissa ha perdido los dos partidos con Herediano, ¿dónde puede hacerle daño esta vez a los rojiamarillos? ¿Qué puede replantear?

- Es difícil responder a eso. Puedo decir lo mismo que en los cuatro partidos anteriores. Antes de que nos ganaran el primer choque de esta temporada, Herediano tenía cuatro juegos sin ganarnos, y lo hicieron bien, replantearon, encontraron dos goles y ganaron en casa 1-2. Hemos visto videos de sus falencias y virtudes, así como las nuestras. Ver videos no garantiza ganar o perder. Hemos visto qué hacer para llegar con más peligro al marco de Herediano y hacer la diferencia a nuestro favor. El fútbol es así y ustedes lo saben, la historia entre estos equipos es así. Vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, desde tener un buen control de pelota y tratar de crear la mayor cantidad de opciones frente al marco contrario y, obviamente, tratar de anotarlas.

"Somos Saprissa, y aunque hubiésemos eliminado al Real Estelí y hubiéramos ganado ante Herediano, la obligación es ganar, y eso es lo que queremos", dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Por qué Christian Bolaño no ha tenido minutos, qué le falta para ser titular?

- Parece que ustedes no recuerdan que Christian Bolaños también viene de un proceso de lesión muscular, como mencioné antes. Mi tarea es llevarlo poco a poco. Él es un jugador importante y no lo vamos a tirar desde el inicio porque hay que darle minutos y cuidar su forma deportiva.

- ¿Para el juego ante Herediano regresa Esteban Alvarado a la titularidad, porque es quien ha venido actuando en este certamen?

- Nuestros porteros han hecho las cosas muy bien. El hecho de que en algún momento se vean fallos es porque los que juegan son seres humanos. Para ustedes, prensa, y aficionados es muy fácil criticar. Ustedes cometen un error de un nombre y borran en la computadora, pero el futbolista no puede echar atrás. Los que juegan fútbol son seres humanos y se equivocan, y es normal que eso suceda. Tenemos dos muy buenos porteros, cuatro en total, contando a Abraham Madriz e Isaac Alfaro, quienes hacen muy bien su trabajo. Veremos cuál es la decisión que vamos a tomar. Los dos que tienen mucha experiencia en primera confiamos enormemente.