Vladimir Quesada ‘pega el grito’ en defensa del Saprissa y sus juntabolas

- El fin de semana enfrenta a Hernán Medford como técnico adversario... Copiado!

- Mis felicitaciones a Hernán por lo que ha logrado en Sporting; no es una sorpresa para mí porque su hoja de vida habla por sí sola. Espero ver a Hernán y saludarlo; hay una gran camaradería y respeto por el compañero.

- ¿Le sorprendió Pérez Zeledón? Copiado!

- Francisco Porras nos habló sobre lo organizadas que se ven las líneas de Pérez Zeledón; ellos defienden muy bien, pero nosotros también nos esforzamos por abrir espacios; para mí, este es uno de los mejores partidos que hemos jugado. Tuvimos buenas posesiones de balón, recuperamos rápidamente. Logramos conseguir la anotación que nos da los tres puntos y estamos peleando por la clasificación.

- ¿Qué piensa sobre la sanción a Saprissa debido a que se dice que los recogepelotas pierden tiempo? Copiado!

- Lamentablemente, se nos mide con un rasero diferente. No he visto en qué momento aquí los recogepelotas esconden una pelota. Yo mismo entrego el balón para que el juego se reanude rápidamente. No sé qué están viendo, no sé qué partidos ven. En otros estadios es increíble cómo actúan los recogepelotas...

LEA MÁS: A Saprissa le basta el zarpazo de Javon East para deshacerse del defensivo Pérez Zeledón

- ¿Cómo maneja el impacto psicológico en Pablo Arboine y Warren Madrigal debido a las lesiones? Copiado!

- Con Pablo y Warren procedemos como con cualquier otro. Hablamos con ellos y simplemente les recordamos que estos son riesgos del oficio; estas cosas suceden en el fútbol y el futbolista está expuesto. Les hacemos entender que esto es parte de la carrera de un futbolista; ahora lo importante es tener paciencia y recuperarse lo mejor posible sin apresurar su regreso al campo.

- Ya marcaron Ariel Rodríguez y Javon East... Copiado!

- Siempre lo hemos dicho, lamentablemente al inicio del torneo experimentamos una sequía, pero gracias a Dios, a la paciencia y al trabajo, hemos ido recuperando poco a poco a los muchachos. Las oportunidades se siguen presentando y estamos aprovechando al menos una de esas opciones.