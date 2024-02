Vladimir Quesada: ‘No hay nada que reprochar’

Lo primero que dijo Vladimir Quesada tras la eliminación de Saprissa contra Philadelphia Union en la Copa de Campeones de Concacaf fue que lo ocurrido en la serie permite que todos abran los ojos y convencerse de que se puede hacer una buena presentación en la competencia internacional.

Saprissa forzó a tiempos extra con ese 2-3 en tiempo regular (global de 5-5) en el Estadio Subaru Park. Sin embargo, cayó ese gol del cuadro estadounidense que liquidó todo y... ¡Qué duro morir como el Saprissa!

“Nosotros veníamos a ganar, lamentablemente quedamos eliminados en tiempos extra, porque el partido lo ganamos. Eso no se debe de olvidar, que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, hicieron un gran partido”, expresó Vladimir Quesada.

También expresó con sinceridad que los goles del equipo estadounidense no estaban presupuestados, menos de la forma en la que sucedieron, con despistes.

“Es un sinsabor para nosotros, debido al esfuerzo que se hizo en el terreno de juego. Los muchachos se brindaron, independientemente de si jugaron muchos o pocos minutos. Como sucedió con Herediano, muy pocos creían que nosotros podíamos venir y ganar acá en el Subarú Park.

”Nosotros internamente sí sabíamos lo que podíamos hacer. Lamentablemente ganamos el juego, empatamos la serie, pero así es el fútbol, cuando menos lo esperábamos, en una jugada increíble, en una pelota quieta, en un tiro de esquina, que pasa rastrera por el frente de nuestra área, donde tenemos en el terreno de juego a jugadores como Waston, como Anderson, jugadores de bastante estatura y la pelota es rastrera. Es el fútbol y son cosas que no podemos controlar”.

Rescató que después de eso, Saprissa siguió intentándolo con tenencia de la pelota.

Lamentó que la opción de anotar la tuvieron en tres o cuatro momentos para hacer el gol y no sucedió, pero también entiende que eso es el fútbol.

“No le puedo decir que estamos satisfechos, no le puedo decir que estamos contentos. Reconocemos el esfuerzo de nuestros muchachos, hicieron un gran partido, lo ganaron e hicieron dos grandes tiempos extras. No pudimos hacer el gol que nos llevara por lo menos a los penales. No hay nada que reprochar a nuestros muchachos, más bien es agradecerles el esfuerzo”.

Otra conclusión de Vladimir Quesada fue que Saprissa tiene muchas cosas que mejorar y que eso les queda de experiencia.