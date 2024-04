Vladimir Quesada habló de lo que tiene en común con Hernán Medford y Alexandre Guimaraes

Antes de que empezara el partido en el que Saprissa derrotó 2-1 a Sporting, Vladimir Quesada se fundió en un sincero abrazo con Hernán Medford. Eran dos amigos de siempre frente a frente. El técnico morado elogió al ‘Pelícano’ porque su mano se nota en el cuadro albinegro.

Este Clausura 2024 es especial para varias figuras en el banquillo, que se reencuentran también con Alexandre Guimaraes. De hecho, Luis Marín dijo hace unos días que Guima es el mejor técnico que ha dado el fútbol nacional en la historia, un criterio del que hizo eco Vladimir Quesada en la sala de prensa del Estadio Ricardo Saprissa.

- Se vio un abrazo suyo con Hernán Medford que se hizo viral en TDMás. ¿Qué piensa de las figuras que hay en el fútbol nacional, como Alexandre Guimaraes, usted y Medford?

- No es de hablar por hablar con el trabajo que hace Hernán Medford, es un equipo diferente. Lamentablemente al señor Francisco Palencia le costó, no sé qué sucedió, no me tengo que meter con eso. Me imagino que es una gran persona y un gran entrenador, pero a veces sucede así, no siempre nos va bien. Eso es la vida y eso es el fútbol.

”La experiencia que tiene Hernán es increíble. Jeaustin Campos, Alexandre Guimaraes, Óscar Ramírez... Le puedo decir que los conozco bastante bien desde que éramos compañeros de equipo, tienen una mentalidad ganadora 100% y eso es lo que transmiten a sus equipos.

”Es muy bueno lo de Hernán y es muy bueno que Guima haya vuelto al fútbol nacional, tiene mucho que enseñar. La experiencia que ha acumulado a nivel internacional lo respalda y es a mi criterio personal el mejor técnico que ha habido a nivel nacional. Sus títulos lo respaldan dentro y fuera del país y es importante de que vengan y transmitan eso a las siguientes generaciones de jugadores y de directores técnicos”.

- ¿Qué conclusiones saca de este nuevo triunfo del Saprissa?

- Para nosotros es importante este triunfo, pero como lo hablamos en el camerino, es una correlación, es una secuencia, el partido de Santos fue importantísimo, pero ese partido lo hace más importante el partido de Cartago y ese lo hace más importante el que jugamos contra Herediano y así sucesivamente, como el de Pérez Zeledón.

”Después de una diferencia bastante grande, la hemos logrado acortar y tomamos en cuenta a San Carlos que está metido en la pelea. Nosotros nos centramos en nuestro trabajo, es importante, han hecho un gran esfuerzo como lo digo diario, de los muchachos, lo hemos proyectado. La prioridad es clasificar. Si podemos clasificar de primeros, muy bien, independientemente de quien salte al terreno de juego.

”Lo hemos dicho y lo trasladamos a los muchachos, independientemente de quien salga al terreno de juego, los muchachos corren, hacen su mejor esfuerzo durante los 95 minutos o 100 minutos que se juegan ahora y todos quieren hacer lo mejor individualmente, pero para el beneficio del colectivo.

”Y entendiendo que su trabajo respalda el de los muchachos que están fuera por una o por otra razón. Se nos ha venido encima una seguidilla de lesiones, si se puede decir de esa manera en varios de los muchachos, pero estamos contentos porque jugadores como Ulises Segura y como Jefry Valverde, la semana que viene ya están a las órdenes para poder hacer trabajos colectivos”.

- ¿Qué puede decir de Javon East y Luis Paradela más el trabajo en silencio de Ariel Rodríguez?

- Nosotros cuando saltamos al terreno de juego tratamos de bloquear, que es lo que nos enseñan de siempre en este club, saltar a la cancha a bloquear lo que se escucha desde la gradería, porque si usted pone oídos a lo que se dice desde la gradería, usted no va a jugar. Eso me enseñaron a mí mis maestros, Ricardo Salazar, Enrique Díaz, Evaristo Coronado, Carlos Santana, por decir algunos nombres. Es inevitable escuchar en algún momento lo que dicen en la gradería, más si usted no está jugando. Me estoy refiriendo a mi posición y en algún momento algunas personas desde la gradería critican a algún jugador.

”El trabajo de Ariel tal vez no se ve reflejado en el marco contrario como normalmente lo hace, aunque gracias a Dios está anotando. El trabajo que él hace en cuanto a sus movimientos, al salir, al quebrar la línea y dejar espacios a su espalda, hacer una diagonal al costado y dejarle espacio a los extremos, sea Paradela, Javon, Luis Díaz o Fabricio Alemán, es importantísimo. Nosotros lo agradecemos, lo valoramos y entendemos que él está trabajando para el colectivo.

”Si nos vemos beneficiados en que los compañeros hagan anotaciones, para nosotros mucho mejor. Es importante, igual la dupla que con movimientos que se han entrenado y se hacen se encuentran y se asocian. El que no anota, brinda un servicio de asistencia. Para nosotros eso es importante, que empiecen a alcanzar su mejor nivel en estos momentos, en los que nos acercamos a las finales del torneo, que para nosotros no es que es lo más importante, porque es importante todo el torneo”.

- Usted no ha querido profundizar en las bajas por lesión. ¿Qué tan difícil es esto y qué sabe de Jefferson Brenes?

- El doctor le podrán dar una mejor versión, lo que entiendo es que el nivel de experiencia que tienen los muchachos y ya hemos hablado eso con ellos es que cuando sientan una molestia mínima, una pequeña contractura mejor salgan del terreno de juego, evitando de alguna manera seguir exponiéndose a que se haga la cosa más grande.

”Lo que Jefferson me refiere es similar a lo de David Guzmán en el partido anterior y decidieron dar un campo a otro compañero. Es un aliciente que no sintieron un tirón o un desgarro, sino estamos hablando de un principio de una contractura y habrá que esperar para cuando esté más desinflamado y le hagan el examen médico que corresponde, un ultrasonido.

”Ha sido difícil el trajín nuestro durante estos tres torneos anteriores, con el actual ha sido duro y se han presentado lesiones y sanciones que han sacado a diferentes jugadores del poder competir no diariamente, sino poder competir a la hora de los partidos. Los que se han quedado, han hecho las cosas bien y dan su mejor esfuerzo.

”Es duro, pero no poder contar con tantos jugadores en algún momento, con nueve o más, han sido hasta 13 afuera, pero estamos contentos con el comportamiento del resto de muchachos que son parte de la plantilla. Para nosotros son los más importantes, los que en algún momento menos juegan, porque en algún momento tienen que sacar la cara.

”La situación se vuelve incómoda, la tomamos con calma, no nos desesperamos y nos complica, como nos complica cuando todos están a un 100% aptos para ser tomados en cuenta y es difícil hacer una alineación y es difícil conformar un banco de suplentes y mandar a algunos a la gradería y eso es lo que más duele”.

- ¿Cómo ha sido la evolución de Gerald Taylor?

- Es enorme el potencial que Gerald tiene y me refiero también al potencial de crecimiento. Hace unos juegos hubo representantes de otros equipos interesados en él. Ha crecido enormemente, no solo él, sino en el colectivo. Buscamos que puedan jugar una o dos posiciones más y él lo hace sin problema.

”Así es el futbolista de hoy en día en el plano internacional y entiendo que pronto estará de alguna manera dejando las filas de nuestro equipo, porque tiene mucho potencial y el nivel para jugar internacionalmente, en otras ligas mejores que la nuestra”.