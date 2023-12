Vladimir Quesada dice qué es más importante: Ser campeón nacional o campeón centroamericano

La discusión está sobre la mesa; para algunos, un título es más importante que otro. El certamen nacional está en su fase final y cuatro equipos aspiran a ser campeones; uno de ellos, Saprissa, se frota las manos con la posibilidad del tricampeonato.

Pero, ¿qué es mejor, ser campeón nacional o campeón de la Copa Centroamericana? Si se les pregunta a los aficionados de Saprissa y Herediano, quienes quedaron sin opción del cetro centroamericano, probablemente la respuesta es que es mejor ser campeón nacional.

Quizá para los seguidores de Alajuelense, ser campeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf es más relevante que lograr el cetro nacional. Pero lo cierto es que, desde que la Liga venció al Estelí y se adjudicó el título centroamericano, la duda está sobre el tapete.

El tema llegó a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quien atendió a los medios de comunicación previo al partido de vuelta de la semifinal de este sábado a las 8 p.m. contra Cartaginés. Vladimir espera que su equipo logre el campeonato.

- ¿Este título de Apertura lo pone como prioridad número uno respecto a los otros que disputó Saprissa, incluida la Copa Centroamericana?

- Jugamos cinco copas, todas son importantes, pero obviamente la número uno en orden de importancia y aunque todas son relevantes y todas queremos e intentamos ganarlas porque somos Saprissa. El torneo nacional, el oficial, siempre fue para nosotros la prioridad número uno.

- ¿Por qué el título del fútbol nacional es el más importante?

- Porque nos vuelve a brindar todas esas posibilidades. Nosotros queríamos llegar a la final de la Copa Centroamericana. Hubiéramos deseado ser el rival de Alajuelense o del Real Estelí. También queríamos la final y ganar el Torneo de Copa, pero por cosas del fútbol no nos tocó en esta oportunidad, pero ser campeón nacional nos lo vuelve a brindar, nos da otra vez esa posibilidad de que en el próximo año podamos nuevamente competir en el torneo de copa de Centroamérica.

“Como dijo alguien ahí, yo no lo estoy inventando. Creo que se lo escuché a Ricardo Peláez cuando era el director deportivo del Cruz Azul, mientras más clasificamos a las finales de los diferentes torneos, más cerca estamos de ganarlos, y nosotros creemos en eso. El torneo nacional brinda todas esas posibilidades de jugar todos los otros certámenes”.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que busca el tricampeonato y que su continuidad al frente del equipo es un tema que no ha conversado con la dirigencia. (Rafael Pacheco Granados)

- Pensando en lo que viene. La semifinal del sábado. ¿Cómo manejan a lo interno el partido de vuelta, porque se habla que puede ser un juego de trámite?

- Siempre he escuchado cuando alguien se expresa y dice aquellos nos dan por muertos, no sé a quién se refieren con aquellos. Nosotros siempre respetamos a los rivales y hablo en general. Posiblemente dicen eso porque los escuchan a ustedes (prensa) o a la gente en la calle. Nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra y en estas series uno no puede confiarse en nada. Tenemos entendido las cosas que pueden pasar, tenemos a un gran rival, muy calificado.

- ¿Cómo está la curva de rendimiento del equipo?

- Eso se prepara desde la pretemporada, el trabajo que se hace en los diferentes aspectos, físico, técnico, táctico y sobre todo el mental, es con miras a que el equipo llegue en su mejor nivel en las instancias finales. Además, hemos tenido dos semanas largas y el equipo llega bien a estas instancias. Estas dos semanas nos han venido muy bien y hemos buscado la recuperación de los jugadores que han tenido un semestre muy ajetreado con mucha carga física y nos ha venido de maravilla.

- ¿Ariel Rodríguez está para jugar contra Cartaginés?

- Ariel desde la semana pasada está con entrenamientos grupales con el resto de los jugadores. Ha entrenado muy bien y está para competir por un puesto, ya sea de inicio o del grupo que va al banco de suplentes.

- ¿Cómo hacer para incluir a Ariel de titular cuando su ofensiva le viene respondiendo?

- Ariel viene de una lesión y no es lo mismo entrenar que jugar y para alcanzar la titularidad, si lo hace, obviamente va a tener que pasar algunos partidos. No vamos a mandarlo al terreno de juego en el próximo partido por más que ya esté dado de alta porque le podemos provocar una lesión. Él tendrá que ir poco a poco, como ya lo han hecho todos en su momento. Como lo hizo Mariano Torres, como lo está haciendo Christian Bolaños, como lo hizo Orlando Sinclair y Luis Paradela. No vamos a precipitarnos en tomar una decisión, vamos a llevar a los jugadores poco a poco.

Ariel Rodríguez se recuperó de la lesión y entrena con el equipo, pero el sábado esperará oportunidad en el banco de los suplentes (Jose Cordero)

- ¿Por el rendimiento de Saprissa en el torneo, ha tenido conversaciones con Sergio Gila para seguir como técnico del equipo?

- Eso no se conversa, siempre lo he dicho y algunas personas llegan y me han comentado que se han hecho comentarios negativos a mis palabras. Estoy tranquilo, me adapto y me atengo a lo que digan mis autoridades. Independientemente de que seamos campeones o no, se decida lo que se decida voy a ser respetuoso. Estamos estrictamente enfocados con todas nuestras metas a ser tricampeones.

- ¿Cómo analiza la evolución de Christian Bolaños? En lo futbolístico, ¿cómo lo ha visto y lo ve compitiendo un torneo más?

- Estamos contentos porque es uno de los que últimamente se recuperó y pudo hacer entrenamientos grupales. Obvio no se puede meter de entrada a que juegue 60 minutos porque podemos causarle una lesión. Estamos contentos de que esté aquí, su rol lo tiene claro y está aportando.

- ¿Cuál fue la clave, más allá del respaldo de la afición y el juego desarrollado, para tener tantos números positivos actuando en casa?

- Es que todo eso es la combinación, es nuestro terreno de juego, es entender que aquí nos debemos dar a respetar. Obviamente la química y sinergía que ha habido entre la afición y el equipo es algo increíble. Los jugadores hacen el trabajo en la cancha y representan esa gran afición, pero cuando venimos a este estadio es increíble el apoyo de la gente, la afición más grande de este país y la más leal.