Vladimir Quesada destaca la personalidad de Saprissa y espera una final muy disputada

Saprissa dio el golpe ante Cartaginés y logró el boleto a la final de la segunda fase del Torneo de Apertura.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se mostró complacido con la clasificación y resaltó el desempeño de su equipo, aunque aclaró que aún no han conseguido nada. El timonel no escogió rival entre Herediano y Alajuelense y aseguró que, independientemente del adversario, la final será muy reñida.

- ¿Qué tanto les ha facilitado haber encontrado una estabilidad en el once estelar y pensando en lo que viene, ¿Cuánto puede marcar ese primer duelo?

- Primero, agradecer a los muchachos que desarrollan el trabajo en el terreno de juego y la afición que no nos deja de apoyar. Para nosotros es importante haber encontrado una estabilidad, pero lo hemos tratado de hacer en todo el torneo y haya jugado quien haya jugado, todos se han brindado en la cancha. Todos se entregaron, y por eso lograron el primer lugar con mayor cantidad de goles a favor y menos en contra. Pero esto no ha terminado. Es importante el primer partido, pero no es definitorio. Vamos a intentar hacer un buen juego, sin importar el rival, y ambos son muy calificados.

- ¿Cómo ha logrado ese buen funcionamiento de su equipo, porque todos le han rendido bien?

- Es lo que hemos hecho en todo el torneo, y los muchachos se han brindado. Para esta fase final, recuperamos a la mayoría de los jugadores, algo que no tuvimos en todo el torneo porque se lesionaba uno u otro. Este es un grupo muy unido, y es un lindo problema ver a quiénes se alinea en cada partido.

- ¿Qué es lo que más le gusta de su equipo y cómo manejar ese favoritismo que le pueden dar a su escuadra?

- Ser favorito provoca presión, y somos Saprissa y entendemos que eso se da. La presión la ejerce la prensa, nuestra afición y el equipo contrario. Nosotros nunca hemos dicho que somos favoritos; ustedes (prensa) lo dicen, y se acepta con responsabilidad. Saprissa está acostumbrado a eso, y nosotros decimos que el trabajo nos respalda. Me gusta la personalidad que muestran en el terreno de juego. Muestran un entendimiento de los tiempos del juego y una inteligencia táctica, y eso es importante. Saben cuando deben meter el acelerador y cuando bajarlo. Fue una buena semifinal, jugada contra un buen equipo, que hizo las cosas difíciles y pese a la diferencia de goles, ellos nunca dejaron de correr.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, destaca a todo su equipo y agregó estar muy contento con la entrega de Javon East. (MAYELA LOPEZ)

- ¿Qué le ha parecido la evolución de Fidel Escobar? ¿Cambia en algo el escenario saber si es la Liga o Herediano el rival en la final?

- Independientemente de quién sea el ganador de la otra serie, va a ser durísimo. Son equipos muy bien conformados, entendemos que estamos sembrados, pero va a ser una final muy disputada. Estamos contentos con Fidel y también con Mariano, Gerald, Javon, Chirinos. Debemos resaltar lo colectivo, aquello de que un solo jugador se echa al equipo al hombro, yo eso nunca lo he visto, siempre necesita de 10 más. No hay que resaltar el individualismo; si Dios nos hizo para vivir en comunidad y en el camerino hay una comunidad que lucha por un objetivo.

- ¿Cómo trabajó la estructura defensiva para que los rivales cueste anotarle y cuál es el puesto de Javon East, quien aparece por todos lados?

- Javon está contento, se siente reconocido y querido en el grupo, y los muchachos lo aprecian mucho. Hay una gran camaradería, y sentirse aceptado fuera del terreno de juego lo está trasladando a la cancha. Aporta montones en ofensiva, y estamos contentos porque aporta en defensa, despeja del balón a los rivales en nuestra área. Estamos felices de que muestre ese nivel. La línea defensiva la veo como una organización, como un conjunto en general. Los delanteros son nuestros primeros defensores, y lo están mostrando. No es una frase trillada, pero todos atacan y todos defienden, y vuelvo a destacar el conjunto.