Vladimir Quesada denuncia faltas sobre Kendall Waston y le inquieta Carlos Mora

-¿Qué piensa del primer juego de la final?

-Yo lo que puedo decir es que hicimos un buen trabajo, los muchachos se brindaron totalmente. Nosotros controlamos la pelota y el juego, pero no el marcador. Siento que es una lástima el esfuerzo que hicieron los muchachos por el resultado adverso. Nosotros no estamos contentos y es diferente llegar a nuestro estadio con un 1 a 0 que con un 3 a 0. Estamos convencidos que no será fácil, pero en nuestro estadio, con la afición más grande de este país, pues podemos darle vuelta a este marcador.

-¿Cuál es el mensaje a la afición saprissista?

-Sé que el estadio Saprissa estará hasta la bandera y lo que les digo es que hagan lo que hicieron el domingo pasado, desde nuestra llegada nos demostraron el amor y la credibilidad al grupo. No está de más decirlo, pero la afición de Saprissa es así y saben que los necesitamos. Es importante el apoyo en la gradería.

“Nuestros muchachos saldrán a dar el 120%, de eso no tengo duda”.

-¿Por qué no estuvo Warren Madrigal?

-Una cuestión técnica - táctica. No tengo por qué discutir acá la decisión. Yo siempre he dicho que tenemos 26 jugadores profesionales, nosotros tenemos credibilidad en todos nuestros muchachos y creímos que Álvaro Zamora era el jugador apto para este partido.

-¿Por qué Saprissa solo le ha hecho un gol en tres juegos a la Liga?

-Los dos equipos tienen muy buen potencial pero los dos se han controlado. Nosotros solo un gol hemos hecho, pero ellos nos metieron tres cuando estuvimos con 10 jugadores, mientras estuvimos once contra once el partido fue diferente. Pero bueno, sí debemos mejorar en nuestra producción y esperemos que el domingo lo hagamos.

-¿Un 1 a 0 en contra es el mejor escenario por como se dio el juego?

-El mejor panorama era ganar, sino el empate. El 1 a 0 siempre es pérdida, pero como dije no es lo mismo volcar un 3 a 0 que un 1 a 0. Vamos a hacer el esfuerzo, los muchachos están motivados, ellos mismos entienden que durante los 90 minutos fuimos superiores en cuanto a acciones defensivas y ofensivas, pero el que gana es el que hace más goles y nos hicieron un gol que hace la diferencia.

-¿Cuál es su valoración de Carlos Mora?

-Carlos Mora lo conozco perfectamente, siempre lo he trabajado en divisiones menores. Lo tuvimos en proceso de Selección Nacional que no pudieron competir a nivel internacional por pandemia. Sabemos su calidad y su trabajo, además es un buen muchacho, lo felicito por el trabajo que está haciendo. Nos vamos a avocar en controlar su buen momento.

-¿Se ha perdido fuerza en la táctica fija?

-No hemos perdido esa precisión, pero también el rival hace bien su trabajo. La atención en el balón quieto está siendo la adecuada. Nos hace falta anotar, pero hemos defendido la pelota quieta. Esperamos que para el domingo podamos ser más certeros.

-¿Por qué Kendall Waston no ha podido marcar diferencia?

-El rival está haciendo un buen trabajo, nosotros estamos cobrando de buena manera, pero a veces es cuestión de tiempo. Hay momentos de rachas... Yo lo que creo es que la mayoría de ocasiones a Waston le hacen falta, pero como es tan grandote no se las pitan. Muchas veces los jueces creen que como es enorme no se le pitan faltas, pero la mayoría de veces si usted ve los videos a Waston le hacen faltas.