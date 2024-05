Vladimir Quesada confirma que no sigue las noticias: No sabía nada de Keylor Navas

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, desconocía que Keylor Navas se retiró de la Selección Nacional. El timonel morado se mostró sorprendido cuando un periodista le pidió su criterio sobre el adiós de Navas a la Tricolor.

“No sabía esa noticia o pregunta que me está haciendo”, respondió Vladimir, quien de inmediato dejó claro por qué no manejaba esa información que Keylor dio a conocer el jueves anterior en sus redes sociales.

“Yo normalmente no sigo los medios, ya he sido reiterativo en eso. Usted me está dando la primicia y lo que siempre digo es que todos debemos respetar las decisiones de unos y otros. El mundo está mal por el irrespeto entre las personas y los gobiernos. Le agradezco a Keylor por lo que hizo por nuestro país, lo que hizo en su momento por nuestra institución y la Selección. Si tomó esa decisión, él sabrá y es muy respetable. Le digo gracias y respeto su decisión”, aseguró Quesada.

LEA MÁS: Saprissa está con sangre en el ojo

En más de una ocasión, Vladimir le ha dicho a la prensa que no ve medios de comunicación.

“A ustedes (prensa) no los leo. No veo periódicos y tampoco veo páginas en internet”, dijo Vladimir una vez durante una conferencia de prensa.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que no ve noticias y no estaba enterado que el jueves pasado, Keylor Navas, renunció a la Selección. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir manifestó en otra conferencia, que ni siquiera cuando va manejando su automóvil escucha programas deportivos. Enciende el radio de su vehículo para escuchar música.

Irene Chinchilla, periodista de Tigo Sports, le consultó a Vladimir si, ante la partida de Keylor Navas de la Selección, ve a Kevin Chamorro o a Esteban Alvarado, arqueros que él dirige, asumiendo el lugar que dejó el Halcón.

“Yo creo que los dos tienen el perfil de porteros internacionales y de Selección Nacional, pero no soy yo quien tiene que decir quién debe ser el portero de la Selección. Sería faltarle el respeto al señor Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, que hacen un gran trabajo para todos nosotros porque representan a Costa Rica. La decisión de quién debe ser el titular en la Tricolor la tomarán otros”, destacó el timonel.

Vladimir dejó el tema de Keylor Navas a un lado y siguió contestando las preguntas sobre el clásico del domingo a las 4 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa y uno de sus comentarios que llamó la atención, fue sobre el arbitraje.

“Lo que pedimos es equidad, no sé si será la manera, pero no queremos que se repita lo que sucedió con el arbitraje en el estadio Morera Soto. Lo que solicitamos es un buen arbitraje, que sea igualitario, porque lo que sucedió el pasado miércoles fue una barbaridad”, manifestó el timonel morado, quien añadió que los árbitros también son seres humanos y se equivocan.