Vladimir Quesada: ‘Con la derrota no hago un duelo, no hago un luto’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, recibió un golpe fuerte ante Alajuelense, un momento que no había vivido en los 10 juegos anteriores.

Desde que asumió el banquillo morado, hasta ahora, Vladimir sufre una derrota y quizá en el momento menos indicado, en la final, donde en disputa está el título del campeonato.

Quesada dijo ser el responsable por la goleada que les propinó Alajuelense y cree que el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa pueden darle vuelta a la serie.

- ¿Cuál es su opinión sobre la acción que terminó en expulsión para David Guzmán?

- La jugada de Guzmán (David) no la vi, no he tenido la oportunidad de observarla. No puedo emitir criterio si él se equivocó o no, o el árbitro se equivocó o no.

- ¿Por qué decidió hacer los cambios tan rápido en el segundo tiempo?

- En cuanto a Mariano Torres, se había estipulado ciertos minutos para que jugara. Él ha venido en un proceso de recuperación y estipulamos ciertos minutos para que estuviera en la cancha.

Los otros valoramos jugadores que tuvieran alguna amarilla, u otros que hubieran hecho mucho recorrido y no queríamos quedarnos con otro menos.

- ¿Cuál es su grado de responsabilidad en esta derrota?

- Toda, al igual que los partidos anteriores soy la cabeza del grupo y la responsabilidad cae sobre mí. Como les dije a los muchachos, cuando ganamos no hago un jolgorio o carnaval y ahora con la derrota no hago un duelo, no hago un luto. Soy positivo, he visto marcadores más abultados y he visto equipos darles vueltas. El escenario que tenemos hoy hasta ahora se nos presenta y debemos jugar en nuestro estadio y con nuestra afición.

- ¿Siente que Saprissa falló en el aspecto mental?

- La jugada de Guzmán (David) no la vi. Creo que hubo acciones de parte de la Liga que debieron ser sancionados y alguno quizá expulsado, se dieron acciones para los dos lados. El aspecto mental lo hemos trabajado de la mejor manera posible, pero nos encontramos con un rival que fue superior. Si con 11 es difícil enfrentarlos, con diez con mucha más razón.

- ¿Les faltó identificar las fortalezas de la Liga por los costados?

- Todos sabemos que Jossimar Alcócer y Carlos Mora presentan un buen nivel, lo conservan y no es la excepción. No nos sorprendieron, ellos hicieron bien las cosas y esperamos el domingo solventar y reforzar nuestra virtudes.

- ¿Cómo piensa levantar al equipo a tan solo dos días para el próximo juego?

- Lo primero que hicimos al llegar al camerino antes de cualquier cosa, hablamos entre todos. Antes no nos creíamos el superequipo y ahora no creemos que somos el peor, pese a recibir los tres goles. Es un camerino fuerte, les hicimos ver a los muchachos que somos los únicos que tenemos la posibilidad de revertir este marcador.

- ¿Por qué no utiliza a un jugador de experiencia como Christian Bolaños?

- Lo de Christian sucede como con otros, igual no tuvo minutos o estuvo fuera Ulises Segura o Ryan Bolaños que ha venido jugando, son decisiones técnicas. Christian entiende cuál es el rol que cumple y lo acepta, obviamente como todo jugador, no todos tienen que estar contentos.

- ¿Qué tan golpeado sale el equipo?

- Lo dije anteriormente, es un camerino muy fuerte mentalmente, hay mucha solidaridad y hay grandes profesionales con ética enorme en los entrenamientos y los partidos. No vi a ninguno que no corriera o diera lo máximo aún cuando no quedamos con uno menos. El domingo nos tocará ir a proponer y tomar las precauciones ante un equipo que jugará con la ventaja y quizá nos va a esperar. Debemos buscar el marcador de manera inteligente y no a lo loco.

- ¿Existe la posibilidad de alinear a Kendall Waston en el otro partido como delantero?

- Lo pensaremos en el momento, pero ahora de inicio no pienso en Kendall como centro delantero. Tenemos jugadores que hacen las cosas muy bien en esa posición, pese a que tuvimos un marcador adverso y al final sucederá lo que tenga que suceder. Dios tiene el control de todo.

