Vladimir Quesada: ‘Con Javon East el club tomará las decisiones’

En su mejor triunfo al frente de Saprissa, Vladimir Quesada, técnico de los morados, mostró la misma mesura de siempre.

El timonel no lanzó las campanas al aire y más bien afirmó que Pérez Zeledón complicó las cosas, aunque la paliza de 7-0 dice otra cosa.

Quesada también se refirió a la situación que vivió Javon East antes del partido y que lo dejó sin participación, cuando tuvo un altercado con la Fuerza Pública.

- ¿Cómo explica el partido, es la mejor presentación del equipo y así lo quería de cara al cierre del campeonato?

- Fue un buen partido ante un equipo difícil. No me gusta que se diga que tuvimos un rival fácil, para hacer cinco hay que correr más que el rival y el adversario nos exigió. Tuvimos paciencia y supimos aprovechar los momentos y se dieron goles muy lindos en jugadas que se han entrenado en la semana.

Esto es algo que me gusta, jugar al ataque, fui defensa, pero me enseñaron que se debe ir al ataque, teniendo los cuidados defensivos. Los muchachos demuestran en el terreno que desean el bicampeonato y vamos a ver qué sucede.

- ¿Qué pasó con el delantero Javon East, cómo maneja esto y si habrá una recomendación suya a la dirigencia del club?

- Ya Saprissa creo que hizo una comunicación oficial y es a eso que me puedo referir. Saprissa tiene protocolos, una visión y una misión, se analizará la situación y el club, todos en conjunto se tomarán decisiones y veremos qué sucede. Desconozco cómo fueron los hechos.

- ¿Las actitudes de Javon le permiten ser jugador de Saprissa? Por ejemplo, hace poco se peleó en redes sociales con un aficionado, se molesta si lo sacan de los partidos.

- No sé qué pasó con él en redes sociales, no tengo redes y tampoco sé si ha hecho o no berrinches. Entiendo que el muchacho se ha brindado en los entrenamientos como cualquiera de los compañeros, lo hemos visto muy alegre y profesional y eso nos agrada. Se ha visto en situaciones que internamente se arreglarán.

LEA MÁS: Javon East tuvo altercado con oficiales de la Fuerza Pública y no pudo jugar ante Pérez Zeledón

- ¿Cómo manejar el tema directamente con Javon East?

- Se hará institucionalmente, imagino que tendremos que reunirnos con la gerencia deportiva y don Ángel (Catalina) nos dirá los pasos a seguir. Vamos a ver qué va a suceder en el momento, que no lo sé ahora, ni qué se va a decir.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, aseguró que los jugadores en la cancha le demuestran que quieren el bicampeonato. (Jose Cordero)

- ¿Cómo palpita esa sensación de felicidad que tiene la afición con el 7-0?

- Es lindo ver a la gente alegre en la gradería y hay un click con lo que se da en la cancha y en la gradería, pero se lo he dicho a los muchachos, la fiesta es en las gradas. Nosotros responsablemente tenemos que seguir con nuestro trabajo. Los muchachos se brindaron de la mejor manera e independientemente de quién juegue hay una sinergía que nos da confianza. Hubo cosas buenas que se hicieron, pero también hay otras que corregir para lo que viene.

- Mete siete goles y recupera a varios jugadores como Ricardo Blanco y David Guzmán. ¿Cómo va a ser la toma de decisiones para el cierre del torneo?

- Creo que es el mejor problema que puede tener un entrenador, tenemos una planilla muy profunda, pero con mucha calidad. La competencia crece y cada uno de los jugadores va a mejorar desde el aspecto mental, en lo físico y técnico táctico. Eso nos da para tomar las mejores opciones para los partidos. Recuperar a Ricardo Blanco, Fabricio Alemán y Ariel Rodríguez incrementa la competencia y hace que el cuerpo técnico tenga de dónde echar mano.

- ¿Este puede ser el equipo titularísimo para encarar el cierre del torneo?

- El once ideal vamos a pensar como cualquier otro técnico de acuerdo al rival de turno, tenemos muchas opciones. Estuvieron fuera varios jugadores y gracias a Dios tenemos muchas opciones y no hay un equipo base y lo bueno es que la competencia se incrementa.

- ¿Hay un condimento especial para el juego del domingo ante Herediano?

- El condimento se lo ponen ustedes (prensa), existe, pero ustedes lo magnifican o disminuyen. Nosotros de alguna manera debemos abstraernos y buscar que estas situaciones les afecten lo menos posible y hasta la fecha lo han hecho.

Es un partido importante, lindo, donde todos quieren jugar, se juntan probablemente los dos equipos más ganadores en la última década y vamos a tratar de presentar el mejor once y lo vamos a enfrentar con el mayor respeto posible como hemos hecho con todos los rivales.