Estoy claro de cuál es mi rol y lo que más disfruto es estar en cancha con el grupo y colaborar en todo lo que pueda con el técnico, que en este caso es Vladimir Quesada. Con la única respuesta que tal vez se me ve diferente y tal vez no me he explicado bien es con lo de Wálter Centeno. Posiblemente no me he explicado bien porque me siguen preguntando lo mismo y hasta cuatro veces, así que claro que se vuelve cansado en este tema.