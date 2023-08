Un jugador de Alajuelense cuenta las horas para que la Liga adquiera su ficha

Él quiere quedarse por mucho tiempo en Liga Deportiva Alajuelense y el club rojinegro también se mueve en ese sentido desde hace algunos meses para garantizar la permanencia del futbolista en el equipo.

Lo anterior resume la realidad de Suhander Zúñiga, quien llegó al cuadro rojinegro a inicios de año como uno de esos refuerzos que no despertaba mayores expectativas entre la afición de la Liga, pero que él se echó al bolsillo con su esfuerzo en la cancha.

Él llegó a Alajuelense en condición de préstamo hasta diciembre próximo, pero su ficha pertenece a San Carlos. Su contrato con los norteños es hasta junio de 2024.

La Liga pretende dejárselo, él quiere quedarse y los norteños también pretenden lograr un buen negocio.

“No me meto mucho en eso, porque muchas veces uno se desenfoca, entonces estoy tranquilo. Hablé con San Carlos y les dije que llegaran a un acuerdo con ellos y ya la parte mía es más fácil. En eso están y ya pronto me dan una respuesta, entonces a esperar”, expresó Suhander Zúñiga.

Él confía en que los dos clubes llegarán pronto a un acuerdo, porque la realidad es que él cuenta las horas para que esa transferencia se efectúe.

“Si se da, renovaría con Alajuelense, es lo que tenemos hablado, que ellos adquieran la ficha y ya después la negociación conmigo. Que esto se resuelva pronto a mí me daría mucha tranquilidad, pero eso no significa que voy a relajarme.Tengo que trabajar el doble, porque sé que la afición me va a exigir más”.

Alajuelense visitará el sábado a Sporting FC, a las 8:15 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser. (Jose Cordero)

No se arrepiente de nada lo que ha vivido en su carrera, pero Suhander Zúñiga también reconoce que es en Alajuelense donde se ha sentido en una de las mejores etapas de su carrera. Incluso, hasta logró que de nuevo se le abrieran las puertas de la Selección Nacional.

“Aquí he hecho las cosas bien, pero tengo mucho por mejorar. Tengo que trabajar los aspectos defensivos y en eso estoy luchando”.

Él mismo acostumbra a hacerse un auto análisis y cree que ha aprovechado algunas virtudes interesantes, porque al haber jugado de extremo durante casi toda su carrera y también en otras posiciones, eso le ayuda.

“Soy un lateral con uno contra uno y tengo salida. Eso se me facilita un poco más, pero en el momento que le agarre el toque a defender bien, creo que me voy a ver mejor en cancha”.

Desde hace años la Liga lo quería en sus filas. Incluso, tiempo atrás lo había pedido Andrés Carevic, pero en ese momento él tenía contrato.

“No siempre es en el tiempo de uno, a veces se toman decisiones, no sabemos cuál es la mejor. Ya las decisiones que tomé en el pasado que fueron malas o buenas, no sé. Hoy estoy muy contento acá y espero seguir muchos años más en el club”.

Con mucha sinceridad exteriorizó que cuando un futbolista empieza a decaer en un equipo grande y después anda de equipo en equipo, eso no siempre es bueno. Suhander ya había jugado en Saprissa y Herediano.

“Independientemente de lo que haya pasado, mi paso por Guanacasteca fue bueno y mi paso por San Carlos fue bueno. Pero aquí en Alajuelense he encontrado mucha regularidad, quiero dar siempre lo mejor, aquí estoy feliz y espero seguir mucho tiempo más en la Liga”.

Alajuelense tendrá este sábado 5 de agosto su cuarta presentación de la temporada, cuando visite a Sporting FC, a partir de las 8:15 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Previo a eso, la Liga venció a Santos de visita por 1 a 0 en Guápiles y empató 3 a 3 en casa contra Liberia. Aparte de esos juegos de campeonato nacional, los erizos vienen de imponerse 1 a 0 frente a Olancho hondureño, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Luego del duelo contra el equipo a cargo de Francisco ‘Paco’ Palencia, la Liga viajará el lunes en un chárter a Belice, donde el martes actuará frente a Verdes, en el torneo internacional.

