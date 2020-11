“Llegué a Consultans porque no pude viajar a los Estados Unidos. Por la pandemia suspendieron las clases presenciales y solo se permitía el 40 por ciento de la población estudiantil. El representante de jugadores, José Luis Rodríguez, quien fue quien me ayudó a conseguir la beca, me pidió que los ayudara. Yo estuve de acuerdo en jugar, siempre que no faltara a clases y ellos comprendieron”, indicó.