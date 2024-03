Un enojado Hernán Medford se cansó de un mal repetitivo en Sporting

Hernán Medford no tuvo ningún problema en aceptar que Herediano fue superior a Sporting, en ese partido donde los florenses se dejaron los tres puntos (2-0) con goles de Andy Rojas y Allan Cruz, pero hubo una situación puntual que lo tenía molesto.

Ni siquiera era necesario preguntárselo. Él mismo lo dijo: “Estoy enojado”. Y el motivo no estaba precisamente en la derrota como tal.

Lamentó que el segundo gol lo propiciara un error en salida, pero lo que lo tiene como se diría popularmente con la chispa adelantada es que los albinegros llevan cuatro expulsados en los últimos juegos. Esta vez, la roja directa la vio el hondureño Alejandro Reyes.

“Son cosas que hay que hablarle fuerte a los jugadores, eso ya no lo puedo permitir. En el momento en el que expulsan a Reyes estábamos jugando bien en el segundo tiempo, porque adelantamos las líneas para ir a atacar a Heredia”, afirmó Hernán Medford.

Después de esa jugada, las cosas cambiaron. El ‘Pelícano’ argumentó que después de eso, con un hombre menos, tuvieron que hacer un bloque atrás y era muy difícil.

“Con un equipo como Heredia no podés fallar, porque la mete”, apuntó Medford, insistiendo en que hubo aspectos que cambiaron todo, como el gol antes del minuto tres y esa expulsión del catracho.

“Son equivocaciones de nosotros y no dejarlo pasar. Simplemente hay que hablar con los jugadores, porque ya no se pueden permitir más expulsiones. El fútbol está hecho para jugar con once hombres, no con diez. Por lo menos, al final defendimos bien, jugando contra el líder, que no es fácil”.

Lo que lo tranquiliza es ver que Sporting mejora poco a poco, pese a esos errores. Ya no es el equipo al que se le hacía un mundo conseguir puntos, pero él quiere más y así se lo hará ver a sus hombres en el momento oportuno después de esta derrota en Santa Bárbara.

“Todo lo que hablamos en el camerino es privado, yo no puedo anticipar lo que les digo a ellos. Obviamente que en este momento estoy enojado. Es mejor enfriar, hablar claro en el próximo entrenamiento. Tenemos tiempo para seguir trabajando y que los muchachos hagan conciencia de los aspectos que hay que ir corrigiendo”, finalizó Hernán Medford.