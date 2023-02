Técnico del Puntarenas FC llora ante inesperada y conmovedora pregunta

”¿Su mamá cómo está? ¿Está bien, está mejor?“. Fue la pregunta que el periodista Cristian Campos del medio digital Puntarenas Positivo le hizo al técnico del Puntarenas FC, Alexander Vargas, luego del partido en que Puntarenas derrotó 0-1 a Guadalupe, en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe.

Vargas, quien tiene a su madre enferma desde hace dos semanas, no pudo contener las emociones y tras contestar: “Aferrándose a la vida”, y escuchar una segunda consulta, no pudo contener las emociones tras el duro momento que atraviesa.

Respiró hondo, miró a un costado y murmuró unas palabras antes de derramar lágrimas y ofrecer disculpas por lo sucedido.

El timonel del Puntarenas FC, quien ha sido criticado en las últimas semanas por el mal accionar del equipo y solo una victoria en los últimos 20 compromisos, antes del triunfo contra los guadalupanos, aceptó que pasó por malos momentos, pero siempre confío en sus jugadores aunque los resultados no los respaldan en su gestión al frente del cuadro arenero.

Incluso, en los partidos anteriores desde la grada se escuchó el ¡fuera Vargas!, seguido por gritos de desaprobación por el trabajo al frente del equipo porteño. Además el domingo pasado, tras el juego Puntarenas Pérez Zeledón (1-2) tuvo un encontronazo verbal con el hoy expresidente Héctor Trejos, quien fue separado de su cargo.

“A los aficionados les digo que sigan creyendo. La verdad he tenido momentos durísimos con ellos o ellos conmigo. No tengo nada que reclamarles, ellos hacen su papel, ellos quieren ver un equipo fuerte, ganador y verlos allí (en la gradería) me ilusionó nuevamente. Ver cosas positivas es lo que el equipo necesita. Ellos tienen que estar en las buenas y las malas”, declaró Vargas.

Pedían mi cabeza Copiado!

El timonel expresó que entiende a sus detractores, por lo que se aferró al trabajo en los entrenamientos y el compromiso de los jugadores que lo han apoyado en los malos momentos.

“Sé que hay muchos que creen y hay muchos que pedían la cabeza mía, pero bueno yo estuve tranquilo, porque he trabajado honradamente. ¿Qué los resultados no se dan? Bueno, no es al primer entrenador que le sucede esto, ni tampoco es el primer entrenador que tiene una buena racha”, añadió Vargas en la conferencia de prensa.

El entrenador insistió que no deberían ver solo los números desfavorables, pues a pesar de los resultados adversos no se perdieron todos los compromisos y también hubo duelos que el marcador no fue justo, aunque en el fútbol siempre imperan los resultados.

“Mucha gente se ha enfocado en los partidos que no hemos ganado, pero no han hablado de qué tantos partidos no hemos perdido. Porque mucha gente habla de 20 partidos que no hemos ganado, pero ¿cuántos hemos perdido? Porque desde que llegué acá he tenido un porcentaje bajo en pérdidas. La victoria ante Guadalupe va a ser un buen aliciente para el grupo”, añadió Vargas.

En los últimos 21 juegos dirigidos por Alexander Vargas, durante el Apertura 2022, Torneo de Copa y Clausura 2023, el Puerto ganó dos, empató 11 y perdió ocho, logrando la clasificación de los chuchequeros a las semifinales del Torneo de Apertura 2022.