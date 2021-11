Técnico de Saprissa está descubriendo ‘animales competitivos’ en su plantel

Iñaki Alonso, entrenador del Deportivo Saprissa, durante el juego ante San Carlos. (Jose Cordero)

-- ¿Por qué decidió hacer dos cambios en el medio tiempo?

En la primera parte creo que cometemos dos errores: no ajustamos bien la presión, somos muy generosos ante un equipo que tiene posesión, pero le falta profundidad. Nos faltaba distinguir en el partido los momentos de poder correr. Ellos tenían el balón, pero no había sensación de que nos iban a hacer daños. Busqué tener más gente por dentro en el segundo tiempo, viendo el fútbol de cara, tener más gente con el perfil de Marvin y Barrantes, de tener más el balón y darle libertad a Bolaños para jugar a espaldas de ellos y creo que acertamos, porque el equipo se empezó a encontrar a gusto y con la presión alta muy bien. Eso nos generó confianza y una segunda parte de mucho nivel.

-- Hay mucho debate sobre el ‘9′ nominal del Saprissa ¿Qué análisis hace de Orlando Sinclair y David Ramírez?

Hay tres nueves, está Ariel también. Creo que son distintos pero a la vez complementarios. Los dos son capaces de ir a espacios, que a mí eso me gusta que vaya al espacio, porque es difícil hoy en día; todo mundo quiere venir al pie. Sinclair es más poderoso en juego aéreo, y mi objetivo también era verlos. Me gustaría tener a Ariel pero todavía le falta un poquito. El debate pierde fuerza cuando todo el equipo tiene la ambición de hacer gol.

-- ¿Cuańta falta le hará Colindres?

Si se quedaba, yo estaba muy contento; si se iba, solo iba a agradecerle, me parece una persona y jugador excelente, solo puedo felicitar y apoyar las decisiones del club.

--¿A qué se debe el cambio de Mariano Torres?

Está lesionado, tenemos que valorar, es posible que tenga alguna contractura.

-- ¿A qué atribuye que ya se vea un avance en el nivel del equipo?

Soy sincero: la magia son los jugadores, que ellos han creído, son inteligentes, han vivido muchas situaciones de nivel y la mezcla de esa veteranía y juventud nos está ayudando a salir fortalecidos. El grupo ha crecido, está muy unido y eso es lo que vamos a buscar entrenamiento tras entrenamiento.

-- ¿A qué se debe la suplencia de Aubrey David?

Trato de valorar qué tengo en frente como equipo, qué perfil de delanteros enfrentaremos.Y lo mismo, mi sensación con Kevin Espinoza, ha sido muy buena. Sabía que Álvaro Saborío y Jordan Aguilar son chicos que se manejan bien en el cuerpo a cuerpo, con perfil fuerte y pensaba que Kevin nos podía dar un poquito más. No hay otra, Aubrey es un chico encantador pero me gusta que esté exigido, cada vez que le veo con amenaza ahí da un plus, y conseguiremos mejor rendimiento.

-- ¿Le gusta mantener un once estable o hacer cambios?

Creo que teniendo la gente que tenemos, le he dicho, entrenar como estamos entrenando, no tengo miedo a esa rotación o oportunidad. Me viene bien para conocer jugadores compitiendo. Valoro mucho el entrenamiento pero hay jugadores que compiten bien en entrenamientos, pero no en el partido, y al revés, que no entrenan tan bien y son animales competitivos y quería hacer esa valoración.