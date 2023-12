Técnico de Real Estelí advierte a Alajuelense: ‘La idea principal es salir a ganar’

En la víspera del juego de vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí, que será este martes, a partir de las 9:06 p. m., el técnico del bicampeón de Nicaragua, Otoniel Olivas llegó a la sala de prensa del Estadio Alejandro Morera Soto y respondió múltiples consultas.

“Nosotros entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo, la idea principal es salir a ganar, ese es nuestro enfoque y para eso hemos trabajado, para eso estamos aquí. Esperamos que los muchachos estén a la altura, trabajemos en función de cometer los menos errores, porque eso será fundamental”, expresó Otoniel Olivas.

- Alajuelense viene de perder 3-0 en campeonato nacional. ¿Qué les dice eso a ustedes para este partido en especial?

- Lo que pasa es que en nuestro caso perdimos 3-0 y fue un golpe duro por la dinámica que veníamos desarrollando, pero no nos podemos quedar ahí lamentándonos, no. Hay que levantar la cabeza, estamos en una final, por algo estamos aquí. Todos quisieran estar aquí.

“De hecho son partidos nuevos, tanto para ellos como para nosotros, hay que encararlos con el único objetivo de salir a ganar. Yo creo que esa es la fortaleza de nosotros, no venimos aquí a regalar, venimos a proponer, a tratar de mejorar todo eso que hemos hecho hasta ahora”.

- ¿Estudió ese último partido de la Liga en el que recibió tres goles?

- En estos tiempos se torna fácil darle seguimiento a los partidos y ahí es donde se sacan conclusiones de lo bueno y lo malo que hacemos en los partidos. Las sesiones de entrenamiento van giradas a eso, enfocadas en esos temas, a corregir defectos y a fortalecer situaciones que nosotros creemos que hicimos bien y de eso se trata, de mejorar.

- ¿Quiere ganar, pero eso es pensando en remontada contra Alajuelense o en cerrar de una forma digna?

- Yo creo que en todos los partidos está la ilusión y el pensamiento, no creo que alguien trabaje para perder. Nosotros en primera instancia, nuestro enfoque es salir a ganar. Ya veremos qué nos da el partido en tema de análisis de lectura, para ir pensando en mayores cosas. Yo creo que eso te lo dará el tiempo y esperamos explotar esos momentos.

- ¿Cómo planteará el partido con la desventaja? Decía Michael Barrantes que hablando a lo tico, si ustedes salen a lo loco, más bien podrían dejarle espacios a Alajuelense y con eso la serie se liquidaría muy temprano.

- Hay que tener mucho cuidado, nosotros balanceamos estos temas siempre con la idea misma de buscar el gol. Es un trabajo que se está desarrollando basados en estar listos siempre para la contra, o más bien balanceados. Es fundamental, porque sería un error garrafal nuestro desbocarnos a buscar el gol. Son 95 minutos, hay que trabajarlos adecuadamente, sin desesperación.

“Recuerden que estamos de visita, contra un excelente rival, en desventaja y para nosotros sería un error jugar abiertos, nos podría costar este partido. Hay que tener mucha precaución. Sin embargo, la ilusión es salir a buscar el gol”.

- ¿Cómo está anímicamente el equipo?

- Solo con el hecho de estar en una final aún con el marcador adverso para nosotros es algo grande porque nos lo hemos ganado en el transcurso de los partidos. De hecho, traemos mucha ilusión en pos de sacar un resultado positivo y en función de eso hemos trabajado, revisando minuciosamente el partido anterior, donde efectivamente cometimos errores. Es parte del fútbol y esperamos no volverlos a cometer. La idea no se pierde, no se pierde el sueño de salir a buscar este partido.

- Ustedes pasaron de ser sorpresa a ser finalistas y pareciera que todo lo que venga de ahora en adelante es ganar - ganar. ¿Cuál fue la clave?

- La mentalidad de nuestros jugadores nos ha permitido esto. Los minutos en la Selección nos ha ayudado mucho para ir evolucionado e ir sacando provecho de ajuste y fortalecimiento. La situación está en entrar a la cancha con mucho respeto del rival, pero creyendo en lo que no viene haciendo. Eso nos ha permitido evolucionar.

“Para nosotros, independientemente del marcador que tenemos en contra, para nosotros lo que no puede faltar es la entrega. Nos podemos equivocar, porque el fútbol es de errores, pero la entrega, la actitud y la disposición dentro de la cancha tiene que seguir siendo una herramienta vital para nosotros y seguir mejorando”.