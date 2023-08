Suhander Zúñiga quería ver jugar a Alajuelense aunque fuera en muletas

Tenía apenas cuatro días de que le practicaron una cirugía en el quinto metatarsiano (dedo pequeño) del pie izquierdo y Suhander Zúñiga tenía que ir sí o sí al Estadio Alejandro Morera Soto.

Quería ver jugar a Alajuelense en el partido que terminó ganándole 3-0 a San Carlos y para eso llevaba el pie protegido e inmovilizado con una bota ortopédica. Además, se apoyaba con una muleta.

Minutos antes de que comenzara el juego, el lateral izquierdo contó que hacía unos tres meses había tenido una pequeña fractura del quinto metatarsiano.

Siguió entrenando con un poco de dolor, pero cuando la Liga jugó en Belice contra Verdes, en la Copa Centroamericana de Concacaf, esa cancha sintética le jugó una mala pasada.

Al terminar el primer tiempo de ese juego, el carrilero hizo un arranque y de inmediato sintió la molestia ahí. De inmediato, ya sabía lo que había pasado y lo que venía, porque esa lesión no es nueva para él.

“La opción era esa, hacer la cirugía y meter el pin, o hacer la recuperación normal, que casi requiere la misma cantidad de días. Entonces, creo que tomamos la mejor decisión, que era meter el pin y ya de una vez salir de eso”, relató Suhander Zúñiga a las emisoras en vivo, con derechos de transmisión.

El departamento médico le dijo que la recuperación iba a de seis a ocho semanas, tal y como Alajuelense lo comunicó de manera pública cuando dio a conocer la lesión del futbolista.

“Yo espero en Dios que dentro de cinco semanas esté en cancha con el grupo y ya en la sexta empezar a meterme de lleno. Me operaron el 14 de agosto, este lunes 21 me quitan los hilos y espero en Dios que sea una recuperación rápida y estar en cancha lo más pronto posible”.

Ningún futbolista quiere lesionarse, pero todos están expuestos a eso. El mismo Suhander Zúñiga considera que es parte del oficio.

“Es una lesión complicada, pero ya tengo operado el otro quinto, me lo habían operado en México y creo que ya sé cómo es la lesión. Y para la recuperación acá en la Liga debo aprovechar todo lo que tenemos aquí, porque sé que con todo va a ser muy fácil para la recuperación”.

Durante este tiempo con Alajuelense, Zúñiga creció en su fútbol y hasta volvió a la Selección Nacional. Ahora, sin Luis Fernando Suárez, él pretendía continuar en la Tricolor. Sin embargo, su presente inmediato es recuperarse de esta dolencia para luego volver a luchar por ganarse las cosas dentro de la cancha.

“Esto más bien me despierta y me da más ganas de seguir adelante, la verdad ya llegué a la Selección, cuando uno toca eso no quiere bajar de ahí. Hay que seguir trabajando a como vengo y en momentos adversos es donde más fuertes tenemos que estar”.

Suele ser optimista, pero también es normal que en algún momento el pensamiento de por qué a mí le rondara la mente.

“Lo más complicado de todo es que amo jugar fútbol, es mi pasión, amo el fútbol y venir acá a la cancha, ver el equipo y todo, a uno le dan ganas de salir corriendo. Pero es un proceso en el que hay que tener tranquilidad, creo que cuando uno está lesionado es la parte más complicada, porque muchas veces uno quiere y no puede ayudar”.

Pero de inmediato cae en cuenta de que tiene que controlar esas ansias y enfocar las energías en recuperarse, que es lo que hoy le toca.

“Estoy dispuesto a pagar el precio de todo eso, aguantarme, apoyar al grupo que lo viene haciendo bien y entonces con más ganas y más ansias de estar en cancha lo antes posible”.

Mientras tanto, destaca el desempeño que ha mostrado su compañero Ian Lawrence en este arranque del campeonato con Liga Deportiva Alajuelense.

“En el torneo pasado cuando Ian se lesionó me tocó a mí y hasta Juan Luis (Pérez) hizo algunos partidos, entonces creo que la zona izquierda está bien”, mencionó.

Su criterio pareciera ser el mismo de la dirigencia, porque de momento, el club no está pensando en buscar refuerzos en la banda izquierda, pero tampoco es algo que se pueda descartar por completo.

“Ian me ha hecho a mí mejorar mucho y yo creo que lo he hecho mejorar a él. Es una competencia sana y sé que él lo hará de la mejor manera. Dios primero que no le pase nada, que pueda seguir y ya a esperar a reintegrarme para seguir haciendo lo que nos gusta”, reiteró Suhander Zúñiga.

Mientras que a él le quitan los hilos en el pie, exactamente una semana después de que lo operaron, Alajuelense alista maletas.

La Liga viajará a Panamá este martes por la noche, en vista de que el jueves 24 de agosto visitará a Sporting San Miguelito, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tres días después, los rojinegros jugarán a domicilio contra Herediano. Luego aparece en la agenda rojinegra el duelo contra Motagua, pactado para el 31 de agosto en el Morera Soto. Ahí mismo será el clásico nacional, el 3 de setiembre.

