Sporting y Alajuelense lanzan reproches y exigen respeto hacia el fútbol femenino

Más allá de las condiciones de los equipos, el trabajo de los cuerpos técnicos y el esfuerzo diario de las jugadoras, Sporting y Liga Deportiva Alajuelense hicieron un reproche a los medios de comunicación, a pocas horas de que empiece la final del Clausura 2023.

La molestia se disparó el miércoles anterior, cuando Tigo Sports transmitió el juego de vuelta de la semifinal entre Sporting y Herediano. Después de que la televisora prácticamente no dio partidos de las albinegras durante la fase regular, lo hicieron en la semifinal y, quienes lo vieron, quedaron disconformes.

En redes sociales criticaron duramente que el narrador Kristian Mora nunca cantó los goles y que en la transmisión fue evidente que no conocían a las jugadoras.

“Yo no la escuché porque estaba en juego, sin embargo sí escuché las quejas de mi familia, que me dijeron un montón de cosas sobre esa situación, y he visto en medios de comunicación escritos referencias a las situaciones”, expresó el técnico de Sporting, José Rodríguez.

Sobre lo ocurrido, el gerente general de Tigo Sports, Marco Silva, respondió en La Teja que lo lamentan y que tuvieron “problemas logísticos”.

“Primero, nos gustaría aprovechar este espacio para felicitar a nuestras chicas de Sporting por su clasificación a la final y decirles que contarán con todo nuestro apoyo en este momento tan decisivo para el club.

“Segundo, por inconvenientes de la producción en temas logísticos, lamentamos lo sucedido en la narración del juego entre Sporting y Herediano”, versa en la respuesta.

La defensora albinegra Carol Sánchez expresó que a ella la entristece, porque cada vez que les preguntan qué necesitan para que el fútbol femenino sea profesional, la respuesta es más apoyo.

“Para esto, por supuesto, que necesitamos que los medios de comunicación estén y tengan buena disposición; hoy no están. Los que están los podemos mencionar y nos sobran dedos de las manos realmente.

”Sí me parece una falta de respeto que medios de comunicación no se den a la tarea de poder llamar a las jugadoras por su nombre, cuando no solamente se está jugando un partido a nivel nacional, sino que algunas jugadoras nos representan internacionalmente. Eso no es justo para nosotras”, afirmó Carol Sánchez.

Además, recordó que el fútbol femenino en Costa Rica no tiene cinco años, sino que desde hace más de 20 años se juega de manera continua, con torneos completos, además de la participación en dos Mundiales Mayores y los menores.

La semana anterior, la Uniffut organizó un Día de Medios en Escazú con presencia de los cuatro semifinalistas: Alajuelense, Saprissa FF, Sporting y Herediano. A esa cita acudieron varios medios.

Además, en el clásico del miércoles anterior, acudieron a la cobertura del partido en el Morera Soto TDMás, La Nación, Teletica Radio y Columbia.

Mientras que al Ernesto Rohrmoser acudieron Tigo Sports, Teletica Radio, Columbia, Remanente Producciones y un fotógrafo de Diario Extra.

Este viernes se hizo una conferencia en el Proyecto Gol organizada por la Uniffut, con Sugey Matarrita y María José Brenes por parte de Alajuelense, así como José Rodríguez y Carol Sánchez de Sporting. A la cita presencial solo acudió la periodista Julieta Cambronero, de Canal 13.

“Me hubiera encantado ver a todos los medios que normalmente cubren cualquier otra conferencia de prensa, porque es una final nacional lo que se va a jugar”, dijo José Rodríguez.

La rojinegra María José Brenes dijo que el crecimiento del fútbol femenino no solo depende de las jugadoras, sino que le corresponde también a las instituciones, al periodismo deportivo y a las personas que quieren ser parte.

Para ella, ya es momento de dejar de pensar en que al fútbol femenino hay que ayudarles porque pobrecitas.

“Hay que empezar a verlo como un negocio, invertir y estoy segura de que hay personas que lo siguen y ponen trabas. Invito a los medios a que den el paso al frente, que sigan marcando historia con el fútbol femenino y a los que no quieren, que se hagan a un lado y no estorben”, afirmó María José Brenes.

La final del Clausura 2023 entre Alajuelense y Sporting empezará este sábado, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. El juego definitivo será el miércoles 20 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

“Ojalá la gente pueda venir, es un bonito horario y que este estadio se llene otra vez es algo que nosotras lo queremos más que nadie. Este estadio juega un montón y a nosotras nos motiva mucho”, expresó la liguista Gabriela Guillén.

Las entradas para este sábado están disponibles en boleterialaliga.com y los precios son ¢2.000 en gradería este y ¢3.000 en platea y platea preferencial.