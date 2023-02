Sporting le arranca la victoria y la oportunidad de salir del sótano al Santos en el último suspiro

🔥 No perdonó Cardel Benbow para poner a ganar a los guapileños

El técnico Rándall Row no lo podía creer. Cuando solo faltaban tres segundos para que se cumplieran los cinco minutos de reposición, el delantero Pablo Rodríguez se adelantó a su marcador e igualó el partido 1-1 para Sporting FC en el estadio Ernesto Rohrmoser.

Row se tomó la cabeza y acuclillado en el área técnica buscaba una explicación. El triunfo parcial de 0-1 le daba la oportunidad a los guapileños de abandonar el último lugar del campeonato, por lo que la paridad del rival cayó como un balde de agua fría.

El arquero santista Alexandre Lezcano también se tomó su cabeza, mientras reclamaba a sus defensores, quienes bajaron su rostro y masticaron su impotencia.

Gol Paulo Rodríguez vs Santos 🔥 Apareció Paulo Rodríguez en la última jugada del partido

Al 95′, Randall Azofeifa cobró un tiro libre y sorprendió al servirla al volante Rigo Jiménez, quien dejó atrás a su marcador y centró para que Rodríguez, en medio de la defensa santista emparejó los cartones, ante la tristeza del técnico Randall Row.

“Es muy duro, no sé qué decir. Es muy triste porque además la falta que cobraron en nuestra contra me parece que era a nuestro favor. Nosotros fuimos un equipo competitivo. Le pedimos a los aficionados que no pierdan la fe, vamos a seguir trabajando”, declaró Row.

Paulo Rodríguez celebra el gol del empate para el Sporting, ante la tristeza de los santistas. Cortesía Sporting FC

Los santistas se habían puesto al frente en la segunda parte gracias a un tanto del jamaiquino Cardel Benbow al minuto 66. La victoria para los santistas era de carácter urgente pues los alejaba del último lugar de la tabla acumulada, de allí la desazón por el empate de los capitalinos en el último minuto.

Con la paridad Santos llegó a 18 puntos y se mantiene con el farolillo rojo del campeonato, mientras Guanacasteca llegó 19, por lo que la pugna por el descenso a la segunda división se mantiene al rojo vivo entre ambos conjuntos.