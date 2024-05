Sergio Gila se refiere al futuro de Luis Javier Paradela y Esteban Alvarado

En el Deportivo Saprissa, Esteban Alvarado termina contrato al finalizar el torneo y no ha renovado con el club. Esta situación tiene en vilo a los aficionados morados, quienes siempre preguntan qué pasará con Alvarado.

Otro caso que últimamente ha sonado es el de Luis Paradela. El cubano tiene contrato con los tibaseños, pero sacó pasaporte español y se ha especulado que esto le permitirá optar por alguna oferta, sobre todo en algún club de la MLS.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, habló con la prensa previo al juego contra Alajuelense y dejó claro cómo está la situación con ambos futbolistas.

“El tema del pasaporte español de Luis Paradela es algo importante, incluso para nosotros. Teníamos problemas en los viajes por el pasaporte cubano. En este momento, Luis Javier muestra un gran nivel y lo veo feliz. A nivel familiar le vienen grandes momentos. Yo espero que esté mucho tiempo con nosotros”, dijo Gila en Radio Columbia.

Sergio Gila, gerente deportivo del Deportivo Saprissa, dejó claro su deseo de que Esteban Alvarado siga en el club, pero también que internamente tienen la solución en caso de que no renueve. (MAYELA LOPEZ)

Gila no dijo si tienen ofertas por Paradela. Reconoció que siempre preguntan por algunas figuras del club, pero no han recibido nada concreto. Se ha mencionado que Kevin Chamorro, Warren Madrigal y Gerald Taylor tienen posibilidades de marcharse al exterior.

Respecto a Esteban Alvarado, Sergio Gila resaltó que debe conversar con el guardameta.

“Esteban es un excelente portero y, ahorita, no está jugando, pero sin duda Esteban, con su entrega en los entrenamientos, exige al máximo a Kevin Chamorro para lograr la titularidad que tiene en este momento. No estamos preocupados por la decisión que tome. Al final del torneo me juntaré con él y veremos la decisión a tomar”, indicó Gila.

Sergio agregó que quiere la renovación de Alvarado, pero la palabra final la tiene el guardameta. En caso de no continuar en Saprissa, Gila señaló que internamente tienen las soluciones.

“Tenemos a Abraham Madriz; además, el portero titular de la sub-20 es de Saprissa”, opinó Sergio Gila.