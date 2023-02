Saprissa se llenó de arqueros y Herediano quedó diezmado

Saprissa pasó de la incertidumbre, sobre qué iba a pasar en el arco, a llenarse de guardametas.

El cuadro morado oficializó la llegada de Esteban Alvarado, quien firmó por lo que resta de este torneo con opción a extender y en el plantel se quedó Aarón Cruz, quien tenía como destino Herediano.

Cruz, quien no quiso renovar con los saprissistas, permanecerá en la institución hasta mayo, mes en el que termina su vínculo con el club.

Saprissa y Herediano intentaron hacer un trueque: que Esteban Alvarado pasara a Saprissa (como sucedió) y Aarón, quien firmó con los rojiamarillos para el próximo torneo, se uniera de inmediato a los florenses, pero el arquero no llegó a un acuerdo con la dirigencia saprissista respecto a su salida. En todo caso, un movimiento no dependía del otro.

Así, Herediano quedó con solo un portero consolidado (Bryan Segura), acompañado de dos jóvenes que hacen sus primeras armas (Steven Orias y Carlos Umaña).

Este martes se venció el proceso de inscripción para el Torneo de Clausura, establecido por el Comité de Competición de la Unafut, por lo que Cruz debe terminar el contrato que posee con Saprissa.

El conjunto saprissista cuenta con cuatro guardametas: Kevin Chamorro, Esteban Alvarado, Abraham Madriz y Aarón Cruz, quien en los últimos partidos no fue tomado en cuenta ni en la banca. Fue enviado a las graderías.

Todo hace indicar que el panorama para Aarón Cruz no cambiará en Saprissa. Está y entrena con el primer equipo, pero no será tomado en cuenta para los partidos.

Aarón Cruz seguirá en Saprissa hasta mayo cuando se le vence contrato, pero tiene pocas opciones de jugar con los morados. (Jose David Murillo)

Kevin Chamorro ha sido titular en las cuatro fechas que lleva el Clausura y es casi un hecho que repetirá el viernes en el clásico, pero tendrá fuerte competencia con Esteban Alvarado. Incluso, luego del encuentro en que los morados derrotaron 3 por 0 a Puntarenas, Chamorro reconoció que se viene la lucha por el puesto.

“Eso a mí no me desconcentra (la contratación de Esteban Alvarado), siempre he estado enfocado en lo que tengo que hacer. Aquí ha estado Aarón (Cruz) y él siempre ha sido un profesional, hasta el día de hoy hemos metido competencia a lo interno y es algo sano. El compañero que venga vamos a pelear por el puesto y eso es lo bonito y todo va a ser por el bien del club”, dijo Kevin Chamorro.

Esteban Alvarado en Saprissa: ‘Inicia un desafío enorme para mí’

Kevin ni siquiera consideró o calificó como una injusticia que la dirigencia de Saprissa le haya llevado la competencia de Alvarado.

“Sabemos la calidad de Alvarado (Esteban), pero que sepa que vamos a competir, hago mi trabajo enfocado en lo mío. Ahorita me toca jugar y trato de hacerlo de la mejor manera. Sabemos la calidad de portero que es Esteban Alvarado y cuando venga, si me va a exigir para bien y lo que me sirve lo voy a agarrar”, opinó Chamorro.

En sus primeras declaraciones como portero de Saprissa, Esteban Alvarado dejó claro que va a pelear por la titularidad.

“Tengo mucha hambre de culminar de la mejor manera en Saprissa. Sé que los objetivos se logran con esfuerzo, trabajo, disciplina y por eso debo compenetrarme con la dinámica morada, pero para mí no va a ser un problema, porque ya tengo ese ADN”, resaltó Esteban.

Minor Solano, director de comunicación de la Unafut, confirmó que Alvarado queda inscrito y podría ser utilizado por Saprissa en el clásico del viernes. No extrañaría si Jeaustin Campos lo tiene en la banca; caso contrario, será el joven Abraham Madriz quien estará atento entre los suplentes.