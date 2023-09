Saprissa se fortalece con el regreso de figuras y busca su mejor versión

El escandaloso 7 a 0, el segundo que logra Saprissa en los últimos 25 años, tiene dos causas generales: el buen juego que viene desplegando el equipo y la presencia ante Grecia de varias figuras que regresaron al plantel.

De los hombres que estuvieron ausentes en las dos jornadas anteriores, reapareció el panameño Fidel Escobar, quien cumplió compromisos con su selección. Fue titular y jugó todo el encuentro ante los griegos.

Del banquillo saltó el cubano Luis Javier Paradela, quien también estuvo con la representación de su país. Desde la banca, también llegaron a sumar los seleccionados Youstin Salas y Jefrey Valverde. Además, en ese juego ante las Panteras, estuvieron entre los suplentes Kevin Chamorro y Pablo Arboine, quienes no actuaron en el compromiso.

Escobar no solo dejó constancia de su calidad como defensa, sino que también participó en la acción del primer gol al servir un pase largo a Ariel Rodríguez, quien bajó el balón para que Warren Madrigal abriera el marcador. Por cierto, Madrigal cumplió tres juegos de castigo y volvió en el choque anterior contra Pérez Zeledón, ingresó de cambio y anotó; frente a Grecia fue titular y volvió a concretar.

Además de participar en el primer tanto, Fidel Escobar asistió a Ariel Rodríguez en la segunda conquista y puso la cereza en el pastel al asistir a Orlando Sinclair para que cerrara la paliza con el 7-0.

Luis Paradela ingresó en el minuto 61 y con tres minutos en la cancha aportó el tercer gol. Luego, tras 21 minutos de haber ingresado, hizo el sexto para Saprissa.

Por su parte, Jefrey Valverde entró al minuto 60 y asistió a Kendall Waston para que marcara el cuarto gol y a Luis Paradela para que hiciera el sexto de la humillante paliza.

“Felicito a todos nuestros muchachos por el esfuerzo que hicieron ante Grecia, a los que jugaron bastantes minutos, a los que entraron en la suplencia, a quienes no obtuvieron participación y a quienes quedaron fuera de convocatoria, porque todos están trabajando. Estamos muy contentos y satisfechos con el trabajo diario de cada uno de ellos”, dijo Vladimir Quesada sobre el desempeño de su escuadra contra Grecia.

LEA MÁS: Saprissa festejó por octava ocasión en su historia una humillante paliza de 7-0

El cubano Luis Javier Paradela fue una de las figuras que regresó a Saprissa. Ante Grecia, ingresó como sustituto, jugó 29 minutos y anotó en dos ocasiones. (MAYELA LOPEZ)

Vladimir se mostró complacido porque poco a poco recupera a futbolistas que estaban lesionados, sancionados o convocados a las diferentes selecciones, pero aclaró que no puede cuantificar cuánto va a crecer el cuadro morado.

“Es difícil saber cuánto vamos a mejorar, porque aquello de que alcanzaremos el ciento por ciento, eso no existe, eso no se va a alcanzar. Ningún equipo en el mundo creo que lo puede lograr. Sí hay que buscarlo y tratar de llegar a la perfección. Vamos a mejorar y, conforme sumemos más muchachos, van a fortalecer este grupo. Vamos a mejorar, no sé cuánto, pero estoy seguro de que vamos a mejorar”, afirmó Vladimir.

Pese al retorno de algunas figuras, Saprissa perdió a uno de sus hombres más importantes, David Guzmán, quien salió lesionado en los primeros minutos del clásico y no estuvo en los últimos tres compromisos, frente a Liberia, Pérez Zeledón y Grecia.

David Guzmán sufrió una lesión de cartílago en la rodilla izquierda, que a los 10 minutos de haber iniciado el clásico, lo sacó del partido.

“Es una lesión de grado 4, un desprendimiento del cartílago, y por eso experimentó un dolor agudo en la rodilla”, dijo Esteban Campos en declaraciones compartidas por el departamento de prensa de Saprissa, dos días después del encuentro ante Alajuelense.

En ese momento, Campos agregó que requerían dos semanas para estabilizar la rodilla de David, periodo que ya se cumplió.

“Una vez que esté estable, sin inflamación ni dolor, y podamos comenzar con el apoyo, entonces podremos determinar cuánto tiempo adicional se requerirá para la rehabilitación completa”, opinó Campos hace dos semanas.

Se le preguntó a Saprissa y a Campos sobre la evolución de la rodilla de Guzmán. El médico de Saprissa respondió: ‘Continúa con el proceso. Como informamos cuando se presentó la lesión, se necesitan al menos tres semanas para volver a valorarla’.

Esto indica que David no estará disponible para el partido de este martes a las 8 p. m. contra Santos, tampoco estará presente el domingo ante Sporting. Además, habrá que esperar para saber si podrá jugar el próximo miércoles en el partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf frente al Real Estelí.