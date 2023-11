Saprissa se da un lujo de pocos: tres porteros confiables

Puede ser Kevin Chamorro, Esteban Alvarado y, por qué no, Abraham Madriz; quien sea que esté en el marco, le da confianza y tranquilidad a los saprissistas.

“Podemos estar tranquilos de que nuestra meta, independientemente de lo que pase, va a estar bien resguardada”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, luego del compromiso ante el Santos.

La titularidad se la han alternado Chamorro y Alvarado, pero con ellos siempre sale a calentar el joven Abraham Madriz. Incluso, Vladimir Quesada, técnico morado, cuando le preguntaban por Chamorro y Alvarado, siempre decía: “pero ahí también está Abraham Madriz e Isaac Alfaro”.

Y Abraham tuvo su primera titularidad en el campeonato, aunque jugó en la final del Torneo de Copa contra Alajuelense. Pero en el certamen, apareció el domingo en el juego contra los guapileños.

Madriz lució seguro, se fajó en un par de mano a mano con Starling Matarrita, también le achicó a Juan Villalobos y le impidió sacar un buen remate. El arquero salió airoso, como airoso terminó él y todo el equipo al llevarse la victoria 1-2.

Abraham Madriz, arquero de Saprissa, hizo su debut oficial con los morados en el torneo pasado al ingresar en el minuto 62 del partido contra Grecia, que se llevó a cabo el 6 de mayo y terminó con una victoria de 5-1 a favor de Saprissa. (Jose Cordero)

Vladimir Quesada comentó que siempre los ve entrenar (a Chamarro, Alvarado, Madriz y Alfaro) y sabe lo que los muchachos le pueden dar. A Saprissa se le presentó la lesión de Esteban Alvarado antes de la final del Torneo de Copa. Chamorro estaba con la Selección y Quesada alineó a Abraham Madriz como estelar, quien repitió ante Santos, sin importar que en el banquillo estaba Kevin Chamorro.

Vladimir apuntó que él tiene claro que junto a Alvarado y Chamorro, tiene a dos muchachos atrás, no solo entrenando, sino compitiendo con ellos. Para Vladimir, Abraham ha mostrado gran seriedad y sobriedad.

Pero, ¿quién es Abraham Madriz? Es un joven de 19 años, de 1.92 metros de estatura y quien desde los 13 años es parte de Saprissa.

Luego de la victoria contra Santos, Madriz aseguró estar muy feliz porque se ha esforzado día a día. Esperaba una oportunidad y siente que la aprovechó.

“Durante muchos años me he estado preparando, teniendo paciencia y eso me daba la tranquilidad de que al jugar todo iba a salir bien”, afirmó Abraham Madriz.

Oriundo de Heredia, pero actualmente radicado en Santa Ana, Abraham Madriz sabe que tiene un reto profesional de mucha exigencia por delante con porteros de renombre como Chamorro y Alvarado. Pero él ha estado preparándose, ganando confianza y siempre atento por si lo necesitan, como sucedió en la final del Torneo de Copa.

Abraham ya jugó, lo hizo bien y no se complica pensando en si repetirá en las semifinales. Seguirá entrenando fuerte, concentrado y, como bien dijo, sin aflojar, porque la meta del grupo es el tricampeonato y esperan lograrlo sin necesidad de tener que disputar una gran final.