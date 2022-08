Saprissa asegura que sacó la casta

Saprissa necesitaba y le urgía ganar, no solo porque aún no se imponía como local, sino porque tenía una victoria y no podía darse el lujo de quedarse rezagado respecto a sus rivales de grupo.

Los jugadores terminaron satisfechos con el resultado y adelantaron que sacaron la casta frente a San Carlos para amarrar los tres puntos.

“Tenemos jugadores que salen a trabajar con pico y pala y eso salió a relucir. Teníamos que lavarnos la cara por lo sucedido en el compromiso anterior, sacamos la casta, pero salimos con perfil bajo. Debemos tener los pies sobre la tierra, no hemos conseguido nada”, dijo Ricardo Blanco.

David Guzmán salió de titular e hizo el segundo gol de Saprissa en la goleada 3 por 0 frente a San Carlos. (Jose Cordero)

El defensor reconoció que la derrota del miércoles anterior frente a los norteños en el Carlos Ugalde les tocó el ego.

“Hay equipos que por un partido que juegan bien contra Saprissa sacan bombos y platillos y eso toca el ego. Ganamos y está bien, el fútbol es rendimiento, pero estar tranquilos, porque he escuchado entrenadores decir que tienen jugadores en la Selección, que esto y lo otro. Sacamos la casta y salimos con perfil bajo, no hemos logrado nada”.

Saprissa recupera confianza, seguridad y sobre todo goles ante San Carlos

David Guzmán, anotador del tercer gol de los tibaseños, manifestó que estaban en una posición en la tabla que no les gusta y por eso debían imponerse frente a los norteños.

“Queríamos ganar, estábamos en posiciones que no nos agradan y sabíamos que estábamos a un paso de los tres puntos y fuimos contundentes, supimos aprovechar las opciones creadas”, expresó David, quien agregó que la victoria llega a dar confianza.

“Salimos dolidos del partido anterior, sabíamos cómo enfrentarlos y cómo hacerles daño y eso hicimos, incluso pudimos aprovechar más y el marcador pudo ser un poquito mayor”.

Guzmán agregó que estaban obligados a lograr los tres puntos y terminaron complacidos en un encuentro que calificó como muy bonito y que el resultado les servirá para unirse a nivel de grupo.