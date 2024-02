Saprissa amarra a su arsenal ofensivo

El Deportivo Saprissa extendió el contrato del delantero Ariel Rodríguez y amarró a todo su arsenal ofensivo.

El cuadro morado informó que Ariel, quien se unió al club en 2012 proveniente del Santos de Guápiles, firmó un nuevo contrato hasta el 2026. A lo largo de su trayectoria, Rodríguez sumó experiencias internacionales con equipos de Tailandia y Vietnam, alternando períodos fuera y dentro del Saprissa.

Este es el tiempo que Ariel quería: estar cuatro torneos cortos más con la institución. Además de Rodríguez, el equipo tiene asegurados los servicios goleadores de Javon East, Orlando Sinclair y Warren Madrigal, este último considerado una joya de la corona, un joven con proyección que los saprissistas buscan colocar en el extranjero.

Javon tiene contrato hasta mayo de 2025, mientras que Warren Madrigal y Orlando Sinclair están comprometidos hasta mediados de 2026.

En el presente campeonato, Ariel ha marcado dos goles, Javon uno y Madrigal aún no se ha estrenado en las redes. En el certamen pasado, Rodríguez logró 11 tantos, mientras que East sacudió las redes en 12 ocasiones y se convirtió en el máximo goleador del equipo, seguido por Madrigal con seis, dos de los cuales los hizo en la final contra Herediano.

Ariel celebró su último gol el primero de febrero frente a Grecia en la fecha 6 del Clausura, llegando así a 95 anotaciones con la camiseta del Deportivo Saprissa, ubicándose en el quinto lugar en ese departamento, a solo uno de los 96 goles de Álvaro Saborío, dueño del cuarto puesto entre los artilleros históricos del cuadro morado.

Luis Quirós, periodista del sitio web Satélite Deportivo, informó que tras el tanto marcado a Grecia, Ariel pasó a ser el sublíder histórico de goleo en el estadio Ricardo Saprissa con 56 goles, superando las 55 dianas de Álvaro Saborío. El primer lugar en este rubro es ocupado por Evaristo Coronado con 96.

Además, Rodríguez ha acumulado un total de 108 goles en su carrera en el fútbol mayor con varios clubes, igualando con esa cantidad a Edgar Marín (qdDg) y William Fischer Salgado en la posición 33 del club de los 100 (jugadores de todos los equipos en el fútbol nacional con 100 o más goles).

“Renovar fue rápido, se trató de una conversación de 10 minutos con Sergio (Gila). Todos estuvimos de acuerdo y se dio. Nunca hemos tenido problemas cuando me han querido firmar o renovar. Estoy feliz y no puedo dar menos de lo que he dado estos años”, expresó Ariel Rodríguez al departamento de prensa de Saprissa.

Rodríguez añadió que se siente en buenas condiciones, mencionando que atraviesa un buen momento y a sus 34 años se ve jugando dos años más a un buen nivel. Sin embargo, señaló que después de este período es probable que considere retirarse, tema que ha conversado con su esposa y su familia.

Pese a ello, el atacante aclaró que irá paso a paso, ya que el fútbol tiende a cambiar. Su intención son dos años más como profesional, pero si en el 2026 se siente bien, es probable que piense un poco más en la decisión.

De momento, Ariel se concentra en el clásico de este viernes a las 8 p. m. contra Alajuelense y en el debut en la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Philadelphia Union.

Saprissa recibirá el martes de la próxima semana a las 9 p. m. al equipo de la MLS de Estados Unidos, que, tras varios encuentros de fogueo, cerró su preparación para enfrentar a los morados.