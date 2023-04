Salida de Jeaustin Campos de Saprissa fue lo mejor que le pasó a uno de los jugadores

La afición de Saprissa espera mucho de él, le tienen confianza, pero prácticamente no lo han visto en el terreno de juego.

Con Jeaustin Campos ni en la banca quedaba, pasaron las fechas y muchos seguidores saprissistas ni se acordaban que estaba en el plantel, hasta que llegó Vladimir Quesada y lo sacó del baúl de los recuerdos.

Sin duda a usted el nombre ya se le vino a la cabeza, es uno de los refuerzos del equipo y con Campos como entrenador, Justin Monge casi no tuvo minutos.

En 14 fechas que dirigió Jeaustin Campos a Saprissa, Monge solo disputó cinco minutos, dos en la jornada tres y tres en la fecha siete. El resto de los encuentros lo enviaron a las graderías, hasta que se dio el cambio de timón y asumió Vladimir Quesada.

Vladimir ha estado en tres partidos y con él Monge ya sumó 30 minutos, el domingo anterior cuando ingresó de cambio en la victoria de Saprissa 2-1 contra San Carlos.

“No haber venido jugando me hace cambiar de chip, levantarme con la mentalidad de esforzarme el triple y estar atento. Si el profe (Vladimir Quesada) me necesita, voy a estar preparado para cumplir los roles que me pida, preparado física y mentalmente”, dijo Justin Monge en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

El delantero agregó que el respaldo de sus compañeros es una motivación para él.

“El apoyo de ellos ha sido fundamental, que a uno lo acuerpen hace que sienta las ganas de mejorar y trabajar día a día”.

A inicios de enero de este año, Justin Monge fue presentado oficialmente por Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, como nuevo refuerzo del club. (Jose Cordero)

Justin ya dio el primer paso en esta nueva etapa con Saprissa, con un entrenador que parece le va a dar la confianza de tomar ritmo y por qué no, anotar como lo hacía en Pérez Zeledón, pero sabe que no puede ceder terreno.

“Hay más de cinco jugadores por puesto y es una competencia muy difícil, pero muy sana también, y si usted afloja otro le va a pasar por encima. Lo importante es estar listo siempre para cuando le llegue la oportunidad hacerlo de la mejor forma”.

Luego del encuentro contra los norteños, Vladimir Quesada explicó en conferencia de prensa por qué le dio oportunidad a Justin Monge de jugar.

“Desde que llegamos, hemos visto igual que el resto de los compañeros un gran trabajo, se brinda completamente en los entrenamientos. La historia antes de nosotros no sé cuál fue y no me interesa, no me incumbe”, resaltó el timonel.

Quesada destacó que le dijo a Justin Monge que a partir de su llegada como entrenador de Saprissa, es borrón y cuenta nueva.

“Lo que nos ha dejado en los entrenamientos, hizo que tuviera la oportunidad. Hizo bien las cosas (ante San Carlos) y efectuó buenos movimientos, bien interesantes, muy importantes e inteligentes. Tal vez en algún momento los compañeros fueron quienes de alguna manera no observaron o tomaron una decisión contraria al movimiento que hizo”, opinó Quesada sobre el trabajo de Monge.

Justin cambió de chip, está con ganas y se tiene fe, desea demostrar por qué Saprissa lo fichó y otros clubes como Herediano también lo querían en sus filas.

“Acá todos quieren jugar, es la obligación, estamos en Saprissa, el más visto del país, el mejor de Centroamérica y cada uno debe luchar y trabajar constantemente”.