Rolando Fonseca: ‘Guimaraes debe enfrentar los egos y hasta una posible salida de Celso en Alajuelense’

Alexandre Guimaraes asumió como técnico en Liga Deportiva Alajuelense y este jueves contra el New England Revolution de la MLS, tiene su primer reto.

Pero el verdadero desafío para Guimaraes en la Liga está fuera de la cancha, al menos según Rolando Fonseca. El exgoleador de Saprissa, Alajuelense y de la Selección Nacional, incluso afirmó no estar seguro si la dirigencia rojinegra tomó la mejor decisión al contratar a Alexandre Guimaraes.

“No sabría decirle si fue lo mejor; para mí es como cuando uno tiene una olla de presión y hay que levantar el tapón para que salga el aire. No sé si Guima encaja en la metodología que ha trabajado la Liga en los últimos años; para mí no”, opinó Rolando Fonseca.

Para Rolando, los males de los manudos no se resuelven solo con la llegada del entrenador; habló de la estructura en general y apuntó que es clave que a Guimaraes lo dejen trabajar a su gusto, con su forma y estilo, pero sobre todo que nadie busque imponerle nada, porque según Fonseca, Guimaraes no acepta las imposiciones.

“¿Qué tiene como problema ese camerino? Para mí, egos. Egos donde todo el mundo quiere mandar y figurar. Me remito a los hechos: don Joseph es quien termina contratando a los futbolistas, uno escucha a los jugadores que dicen: ‘Arreglé con don Joseph’. Entonces, si es así, para qué está el gerente deportivo”, cuestionó Rolando.

Fiel a su estilo, Rolando Fonseca fue directo al opinar sobre la llegada de Alexandre Guimaraes a Liga Deportiva Alajuelense.

Fonseca añadió que los egos no solo están en el vestuario y mencionó que cuando el equipo gana, los directivos salen a hablar, pero cuando pierde, son otros quienes recogen la brasa.

- ¿Entonces Guimaraes no es un buen entrenador para la Liga?

- Yo no he dicho eso. Creo que es un aliciente que el fútbol nacional tenga a una persona como él. Conozco su manera de trabajar, creo que es algo interesante y va a traer nuevos bríos, nuevos aires para la Liga. Le deseo lo mejor; es una de las personas que puede estar capacitada para manejar un camerino como ese.

- ¿Por qué no sabe si contratarlo fue la mejor decisión?

- Porque deben cambiar, corregir todo, empezar de cero. Olvidarse de lo que se hacía antes con Agustín Lleida y dejar que Guimaraes haga un análisis exhaustivo de quiénes se quedan y quiénes se van.

- ¿Deben irse jugadores del equipo?

- Yo le pregunto: ¿cuántos jugadores de la Liga no están dando resultados? Ahí hay gente que físicamente ya no les da para jugar al fútbol. El técnico debe ver si los laterales y los centrales que tienen le funcionan.

- ¿Y Celso?

- Si yo tuviera que sacar a Celso, lo saco. Aporta liderazgo, personalidad. Es un caballero, pero ya no le da en el fútbol. Guimaraes no va a manosear a nadie, no los va a estar poniendo en puestos que no son, pero les va a pedir que cada uno asuma su rol. Guima no armó ese grupo y es la excusa perfecta si no queda campeón.

Rolando Fonseca expresó que Celso Borges ya no está para competir. "Si yo tuviera que decidir, lo saco del equipo", dijo Rolando. (Prensa Alajuelense)

- ¿No ve a Guimaraes siendo campeón con la Liga al final del torneo?

- La Liga lo único que debe hacer es mantenerse, de aquí a los próximos partidos, estar en zona de clasificación. Que le alcance para ser campeón, sí le puede alcanzar. Si tiene un buen cierre en la segunda fase es campeón.

- Una vez, Bryan Ruiz dijo que lo de la Liga pasa por lo mental. ¿Usted qué piensa de eso?

- Tiene razón. Cuando Bryan Ruiz se retiró y de eso hace un año, dijo: “A la Liga le falta prepararse en la parte mental”. Y pregunto: ¿se hizo algo? No, las secuelas siguen. ¿Lo solucionó la Liga? No. ¿Lo solucionó con la llegada de Joel Campbell? No. En la Liga hay frustración porque los resultados no se dan, porque los títulos no llegan y los jugadores se contagian.

“Los de afuera ven lo que pasa en el club y los de adentro no. Campbell se contagió y por eso el técnico de la Selección Nacional le dijo que lo veía triste”.