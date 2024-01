Robert Garbanzo falla al pronosticar alineación de Saprissa

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Herediano, se aventuró a adelantar la formación que Saprissa usará en el juego de la noche de este miércoles 25 de enero, pero su pronóstico le falló.

En la conferencia de prensa que el cuadro rojiamarillo llevó a cabo el martes anterior, afirmó que Vladimir Quesada no alinearía a Douglas Sequeira, que no lo expondría, pero Quesada no lo complació.

Garbanzo aseguró que Sequeira no sería titular, y que Fidel Escobar sería trasladado del mediocampo a la defensa junto a Pablo Arboine. En la línea media, ingresarían Youstin Salas en lugar del panameño.

Saprissa confirmó la alineación estelar para el juego de esta noche a las 8 p. m., donde Douglas Sequeira figura como titular, Escobar también, pero Youstin Salas no está en el once. Saprissa informó de que Salas sufre un problema muscular y estará fuera de las canchas durante dos semanas.

Vladimir Quesada realizó dos cambios en comparación con la formación del domingo pasado en el choque contra Cartaginés: Kliver Gómez sustituyó a Jefrey Valverde y Javon East reemplazó a Luis Javier Paradela.

¿Se equivocó Garbanzo con el pronóstico o lo hizo a propósito para que Vladimir repitiera el once? Solo Robert lo sabrá, pero dijo una cosa y Vladimir apostó por otra.