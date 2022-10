Roan Wilson: ‘Me siento feliz que un club como Saprissa me quiera’

Roan Wilson no esconde su ilusión, pero es claro en afirmar que no tiene una decisión tomada. El volante que pertenecía al Municipal Grecia se imagina con la camiseta del Saprissa y enfatiza en que es feliz porque un club como el morado lo quiera, sin embargo, ahora solo está mentalizado en meterse en la lista final a Qatar 2022.

Wilson habló con La Nación y afirmó que desconoce el estado de las negociaciones, aunque sí acepta que están conversando por su ficha.

“Eso habla muy bien, me siento feliz que un club como Saprissa me quiera; yo me siento bien. Ahora lo que pase lo veremos más adelante, porque yo le he dicho a mi representante que de momento estoy concentrado en la Copa del Mundo”, afirmó.

Desde Limón, el jugador explicó que sabe que hay más intereses, no obstante él se centra en lo que pueda suceder en su futuro inmediato deportivo: aparecer en la lista final de Luis Fernando Suárez.

Roan formó parte de la gira a Asia, para los partidos que tuvo La Sele contra Corea del Sur y Uzbekistán.

“La verdad, lo tomo muy agradecido, me siento feliz porque se me abren las puertas y por el interés de los equipos por mí. Ahora mi objetivo es el mundial ya mi representante está negociando eso, yo no sé nada, pero mi objetivo es el Mundial y ahí ya veremos qué sucede”, agregó.

De momento, Wilson se entrena solo, a la espera de lo que sucederá con el equipo nacional.

“Estoy en mi pueblo, Limón, acá yo trabajo solo todos los días y también el equipo de Grecia me había mandado una rutina. Aprovecho para visitar a la familia y agarrar impulso motivacional mientras se define lo que se tenga que definir”, añadió.

El volante le había asegurado a teletica.com que el interés del cuadro morado no es nuevo, pero que por diferentes razones no se ha concretado el fichaje.

“Saprissa ha tenido un fuerte interés desde hace mucho tiempo, se han dado conversaciones, me han querido llevar, no se han podido dar. Otra vez se presenta la oportunidad de ir a este equipo, a como le digo, estoy hablando con mi representante y mi familia y Dios primero me ilumine a elegir la mejor opción para mi carrera”, había asegurado Roan a Teletica.

Roan Wilson es agente libre y si algún otro equipo lo quiere puede escuchar sin problema opciones.

En la gira a Asia, el jugador había actuado contra los coreanos en un partido que logró mostrar su claridad en las transiciones y además mostrar buena conducción de pelota y salida clara cuando el equipo lo necesitó.

En el fútbol nacional, el volante solo ha jugado con Limón F.C. y los griegos.