René Miranda y Allan Cruz se codean con los consolidados en Herediano

A sus 21 años, el volante Allan Cruz firmó esta temporada con el Herediano procedente del Uruguay de Coronado. Hasta el momento suma 613 minutos 16 partidos y suma un gol con el Team.

A sus 21 años, el volante Allan Cruz y el defensor René Miranda, llegaron esta temporada al Herediano sin el cartel de figuras, pero a base de trabajo se ganaron un lugar en la alineación del técnico Hernán Medford.

René Mirada, quien proviene del Municipal Liberia, ha disputado nueve partidos y sumado 813 minutos en el campeonato, incluso fue estelar en el último duelo ante Saprissa (1-1) el domingo. Gracias a su fútbol aguerrido se ganó el respeto de sus compañeros, quienes le llaman Tuma en el camerino, en alusión al corajudo defensor Gilberto Tuma Martínez.

Allan Cruz, por su parte, quien jugó en el Uruguay de Coronado, tanto en la Liga de Ascenso como en la máxima categoría, acumula 613 minutos en 13 partidos de campeonato y es casi siempre el primer o segundo cambio de Medford en los compromisos, dándole movilidad y marca al medio campo florense.

Miranda, quien es oriundo de Liberia, aseguró que al firmar con el Team pensó que se iría a préstamo, pero durante la pretemporada en México convenció a Medford, quien lo dejó en el plantel.

“Venía con la mentalidad de que me iban a mandar a préstamo, porque en el grupo había muchos jugadores que habían sido campeones. Pero en la gira a México, en el partido ante León, hice una buena presentación y creo que allí logré tener la confianza del cuerpo técnico”, indicó Miranda.

El defensor René Miranda lidió con el saprissista Daniel Colindres, en el duelo que Saprissa y Herediano igualaron 1-1 el pasado domingo.





El liberiano aseguró que no le molesta que sus compañeros le llamen Tuma, pero saben que es un compromiso por la clase de jugador que fue el mundialista de Corea y Japón 2002 y Alemania 2006.

“No me molesta, dicen que me parezco a él en su juego. Todos sabemos lo que fue Tuma en la Selección, fue un excelente jugador y que me comparen es un honor para mí. Con Allan (Cruz) hablamos de que tenemos una bonita oportunidad porque tenemos chance de jugar y los compañeros nos respaldan”, admitió Mirada.

Cruz, santacruceño de nacimiento, indicó que su ilusión al llegar al conjunto florense era aprender de los volantes recuperadores Esteban Granados y Rándall Azofeifa, pero jamás se imaginó alternar con ellos el puesto en el Team.

“Tanto Granados como Azofeifa me dicen que tengo que aprovechar la oportunidad, tener paz, calma porque las oportunidades se van a dar. Así lo he tomado y trato de cumplir cada vez que ingreso de cambio o juego de titular. Incluso ya logré marcar un gol con el Herediano, ante la Universidad, el cual se lo dediqué a mi mamá”, confesó Cruz.

Para el santacruceño cada minuto que le dan es una oportunidad de afianzarse en un plantel muy competitivo, en el que se debe trabajar duro para jugar cada domingo.

“Estar en la rotación del plantel y entrenar día a día con mis compañeros es una gran motivación. Como le dije, yo vine a aprender y por eso no debo desaprovechar la oportunidad, porque en el grupo hay muy buenos jugadores, de calidad y el chance que nos da Hernán (Medford) no lo podemos desaprovechar ”, finalizó Cruz.