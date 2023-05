Remezón en el Puntarenas FC: suma cinco salidas, un retiro, dos fichajes y dos renovaciones

El Puntarenas FC concluyó el domingo su participación en el Torneo de Clausura 2023 e inmediatamente inició su reconstrucción con cinco salidas del primer equipo, de los cuales tres fueron baluartes para el ascenso a la Primera División en mayo del 2022.

Aunque el club no ha hecho oficial, los futbolistas se han despedido de los aficionados mediante sus redes sociales, agradeciendo el cariño y el apoyo durante su estadía en la Perla del Pacífico.

LEA MÁS: Puntarenas FC se refuerza con volante que debutó con Alajuelense en 2016

El primero en decir adiós fue el delantero Jurguens Montenegro, quien el domingo confirmó su regreso a Alajuelense, tras cumplir el préstamo con los chuchequeros.

“Gracias a todas esas personas que me apoyaron y me impulsaron a seguir mejorando. Me queda mucho aprendizaje. Me voy feliz de estar en está institución que me abrió las puertas en mis inicios”, escribió Montenegro en su Instagram.

Por otra parte, los jugadores Rodrigo Garita, Kevin Vega y Jemark Hernández, quienes lograron el ascenso a la Primera División con el PFC, aprovecharon sus “respectivas páginas” para despedirse de los porteños.

“Agradecido con toda la provincia de Puntarenas. Me voy con la satisfacción del deber cumplido. Año y medio donde logramos el ascenso junto con mis compañeros y también clasificar a semis cuando nadie daba nada por nosotros. Una provincia que me abrió las puertas y donde me sentí cómodo desde el primer día. Ahora toca cerrar este ciclo y comenzar otro”, aseguró Rodrigo Garita.

LEA MÁS: Wálter ‘Paté’ Centeno sorprende al tomar una decisión en el Puntarenas FC

En el caso del lateral Kevin Vega, comentó: “Gracias por tanto. Gracias por hacerme uno más de ustedes; gracias porque viví cosas que no encuentro palabras para explicarlas. Me llevo el cariño, el aprecio y el apoyo de muchos de ustedes. Este año y medio lo disfruté muchísimo. Los ciclos se cierran en algún momento y hoy me toca cerrar este en el PFC”. añadió.

A las salidas de Montenegro, Garita, Vega y Hernández se suma el retiro del volante Kevin Sancho, quien hace dos semanas anunció que colgaba los tacos a sus 37 años.

En la parte administrativa el Puerto tuvo una nueva baja, al dejar el barco Wálter Paté Centeno, quien el 27 de marzo fue anunciado como gerente deportivo en sustitución de Henry Duarte, No obstante este lunes el club confirmó su salida.

LEA MÁS: Puntarenas FC anuncia su primer fichaje y además pone el ojo en un exvolante de Alajuelense

Pero no todas son malas noticias en el cuadro chuchequero, pues la dirigencia llegó a un acuerdo con el defensor argentino de 25 años, Lautaro Ayala, quien se incorporará tras su paso por Guadalupe FC.

También firmó al exvolante de Alajuelense Barlos Sequeira, quien proviene del Sporting FC. El ofensivo busca resurgir con los areneros.

Además se anunció la renovación del defensor y capitán Asdrúbal Gibbons, quien se perdió gran parte del Torneo de Clausura 2023 por una fractura en el cráneo. También del artillero Daniel Quirós.

Por otra parte, se mantiene en negociaciones con los exguadalupanos Aarón Murillo y Daryl Araya.

*Nota del editor. El artículo fue actualizado a las 11:11 a. m. con la incorporación de Barlon Sequeira.