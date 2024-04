Randall Row: ‘Nos condicionaron con el arbitraje’

El asistente técnico del Saprissa, Randall Row, no ocultó su frustración por el empate 2-2 ante Alajuelense, luego de estar en ventaja 0-2, y aseguró que tenían los argumentos necesarios para sacar la victoria, la cual no se les dio por errores puntuales en su defensa.

“Estamos con un sinsabor. Perdimos dos puntos que teníamos ganados. Estamos muy orgullosos de los jugadores por el esfuerzo. El equipo mantuvo la línea de 14 partidos invictos a pesar de no contar con varios jugadores lesionados, pero los que jugaron dieron la talla”, comentó Row.

También habló de la ausencia de Fidel Escobar, quien no estuvo en el campo de juego por una lesión muscular y al cual prefirieron no alinear. En su lugar, actuó el canalero Eduardo Anderson, quien fue estelar y tuvo una buena participación.

“El empate se dio por nuestros propios errores, pero no jugamos solos. No se puede echarle la culpa por el empate a los jugadores que ingresaron de cambio. Hubo dos despistes en nuestra defensa, los cuales hemos trabajado, pero se corrigieron. No tenemos la menor duda de que el punto que ganamos hoy nos dará la oportunidad de terminar primeros”, agregó Row.

El asistente técnico enfatizó que no le gustó el arbitraje del central Pablo Camacho y siente que el plantel se vio perjudicado por sus decisiones.

“Hoy nos condicionaron con el arbitraje, hubo mucha complacencia con la afición. Hubo amarillas que para mí no eran de tarjeta y jugadas que no sancionaron. Ojalá que los árbitros también muestren tarjetas amarillas cuando nuestros aficionados las pidan en nuestro estadio”, sentenció Row.