¿Qué se hicieron los goleadores de Saprissa? Están convocados ante San Carlos

Al Deportivo Saprissa no le queda otro camino que superar el fracaso de la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El trago amargo lo deben bajar en el campeonato nacional, o al menos eso dicen los jugadores morados, quienes manifestaron que buscarán la forma de luchar por el tetracampeonato.

Saprissa regresa a su cancha para enfrentar este domingo a las 4 p. m. a San Carlos, encuentro al que los tibaseños llegan obligados a despejar algunas dudas, la principal, la falta de gol de sus delanteros.

En nueve compromisos que ha disputado el cuadro saprissista, Warren Madrigal no ha marcado, Javon East solo tiene un gol, igual que Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez suma dos.

Javon sacudió las redes en la primera fecha contra Puntarenas y en las ocho jornadas restantes llegó con la pólvora mojada. Sinclair fue el último de los atacantes que festejó la anotación; lo hizo en la fecha seis de visita contra Liberia, cuando logró el tanto que le dio la victoria a su equipo 1-2. Los dos juegos siguientes, contra Alajuelense y Guanacasteca, Saprissa se fue en blanco; ambos partidos terminaron 0-0.

Ariel Rodríguez anotó en el triunfo 1-0 sobre Grecia y en la derrota 1-2 ante Herediano.

De los 10 goles morados en el certamen, solo cuatro los hicieron los delanteros, lo que equivale al 40% de las anotaciones. A estas alturas del semestre anterior, los morados llevaban 17 goles anotados.

“He pasado por buenísimos momentos y otros no tan buenos. Uno tiene que estar preparado, en algún momento la bola va a entrar y ya eso va a pasar a segundo plano (la falta de gol). No me puedo quedar pensando en eso, en general todos. Hablo con Javon, con Sinclair y con Warren y hemos demostrado que somos buenos jugadores, con capacidad para anotar, pero son rachas y eso le pasa a cualquier futbolista a nivel mundial”, afirmó Ariel Rodríguez, luego del partido que Saprissa empató a cero con Guanacasteca.

Ariel Rodríguez, con dos goles, es el máximo goleador del Deportivo Saprissa en el campeonato. (MAYELA LOPEZ)

Luis Paradela, quien solo tiene una conquista en el torneo y lo hizo en la primera fecha frente a Puntarenas, reconoció que les ha faltado contundencia ante el marco rival. Paradela dijo que dejar escapar las oportunidades, eso termina pasando factura.

“Venimos de un torneo donde hicimos récord de goles y puntos, pero ahora algo nos está faltando”, agregó Luis Paradela.

La falta de gol de sus hombres en ofensiva no es la única inquietud que debe despejar Saprissa el domingo ante San Carlos; también está obligado a ganar porque es local y porque necesita meterse en zona de clasificación.

Los tibaseños empataron los últimos dos partidos 0-0 y son quintos en la tabla de posiciones con 15 puntos, uno menos que Guanacasteca que ocupa el cuarto puesto. Además, de cuatro encuentros en casa, los dirigidos por Vladimir Quesada, tienen dos victorias y dos empates.

“Un objetivo ya se nos fue y nos queda el otro que es el tetracampeonato, así que vamos a ir por eso, no tengo ninguna duda”, expresó Mariano Torres, capitán de Saprissa.

De la misma forma se expresó David Guzmán, quien aclaró que no son conformistas y están dolidos porque no siguen en competencia a nivel internacional, pero no pueden desanimarse y no rendir en el campeonato. Guzmán agregó que van a dar lo máximo y empezar a escalar posiciones.

Artilleros apagados

Tiempo que ha estado sin gol cada delantero de Saprissa, considerando sus minutos en el terreno de juego.

Javon East

Juegos sin anotar: 8

Minutos sin gol: 504

Última vez que anotó: En la primera fecha contra Puntarenas.

Warren Madrigal

Juegos sin anotar: 9

Minutos sin gol: 535

Última vez que anotó: No ha anotado en el torneo.

Ariel Rodríguez

Juegos sin anotar: 2

Minutos sin gol: 214

Última vez que anotó: En la sexta fecha contra Grecia.

Orlando Sinclair

Juegos sin anotar: 2

Minutos sin gol: 40

Última vez que anotó: En la sétima fecha contra Liberia.