¿Qué pasa con los fichajes en Saprissa?

El mercado de fichajes empieza a moverse de cara al Torneo de Clausura que se inicia el 15 de enero del 2023.

Entre los clubes grandes, Alajuelense es el que más movimientos ha efectuado con cinco contrataciones, Herediano anunció los refuerzos de los delanteros Gabriel Leiva y Josimar Méndez, mientras que los seguidores de Saprissa se preguntan qué pasa.

La dirigencia morada solo ha fichado a Jefry Valverde, aunque estuvo tras los defensas Juan Luis Pérez y Carlos Martínez, quienes prefirieron a la Liga, y continúa negociando con Roan Wilson y Justin Monge de Pérez Zeledón.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, aclaró el panorama, reveló que tendrán pocos movimientos y consideró normal que los demás grandes muevan sus planillas.

“Claro que otros equipos tenían que moverse porque nosotros fuimos muy superiores a los demás y necesitaban dar ese salto”, dijo Juan Carlos Rojas, quien no se alarma por la falta de contrataciones en su club.

“Lo principal con el gran equipo que teníamos era conservarlo. De hecho había y hay interés por jugadores nuestros y hemos procurado hacer un gran esfuerzo para sostener y retener a esos futbolistas con la renovación de contratos y hemos sido exitosos en eso”.

El volante Jefry Valverde es de momento el único refuerzo que reporta Saprissa para el próximo campeonato.

El jerarca añadió que la planilla de Saprissa es bastante amplia, ningún futbolista se ha marchado y más bien esperan recuperar a figuras como Ulises Segura, quien por lesión no participó en el torneo anterior.

“La llegada de Jefry Valverde y la recuperación de algunos jugadores quienes estuvieron lesionados es importante. Ya tenemos a Christian Bolaños para el torneo completo y Ulises Segura por ejemplo”.

Saprissa no deja que uno de sus extranjeros más cotizados se vaya del equipo

Las palabras de Rojas no quieren decir que los tibaseños no harán fichajes o al menos no buscan la posibilidad de firmar a alguien, pero de momento para ellos no es prioridad.

“No cerramos las puertas para alguna llegada adicional, pero no creo que vaya a haber muchos movimientos, no tiene por qué darse muchos movimientos”.

Y es que según Juan Carlos Rojas, él ve a un Saprissa que va a ser muy fuerte para el próximo campeonato.

“Indistintamente de lo que suceda en el Torneo de Copa y por supuesto que si competimos en algo es para ganarlo y si no es así pues será una decepción, pero Saprissa está fuerte”.

Con lo que tienen, Juan Carlos Rojas aspira al bicampeonato, incluso han tratado de que no se les lleven alguna de las fichas, como sucedió con el panameño Fidel Escobar, quien tenía una oferta de Suramérica, pero seguirá con los morados.

“Creo que el Torneo de Copa nos servirá para corregir lo que se deba variar. Lo principal es conservar unido al grupo que nos hizo campeón para luchar por ese bicampeonato y desde ese punto de vista creo que tenemos un gran equipo”, sentenció Juan Carlos Rojas.

El aviso ya fue dado, Saprissa hizo una contratación, la de Jefry Valverde y si hay más fichajes, a lo sumo será solo uno más.