¿Qué pasa con Doryan Rodríguez en Alajuelense?

Aquella regularidad que consiguió Doryan Rodríguez con Fabián Coito en el torneo pasado es algo que el atacante juvenil hoy no tiene con Andrés Carevic. Al menos así ha sido en estas primeras seis fechas del Clausura 2023.

Pareciera que estaba contemplado que jugara un poco más y que aportara minutos a la regla de los jóvenes.

Sin embargo, con la modificación que se hizo, pasando de ser regla Sub-21 a Sub-19, él se convirtió en uno de los damnificados desde que cumplió 20 años, en enero.

De lo que viene haciendo la Liga, quizás una de las pocas quejas que tiene la afición es verlo a él relegado a la banca y con poca participación. Es un cachorro formado en la casa, con un biotipo interesante y con gol.

Hace unos meses él estaba por encima de Rolando Blackburn; pero en este torneo tan solo ha jugado 80 minutos, distribuidos en cuatro juegos.

El técnico dice que no regala minutos y que los jugadores tienen que ganárselos. Al llegar Ángel Tejeda, entre ellos tenían que pelear por un puesto, aunque en realidad la mayoría de veces los dos han sido suplentes.

La excepción fue el miércoles, porque con una serie de rotaciones, Johan Venegas jugó en otra función y el hondureño fue titular por primera vez con la Liga.

Eso da para pensar que tiene más chance Tejeda que Rodríguez. Sin embargo, es el mismo Andrés Carevic quien explica lo que pasa.

Tras la victoria de Alajuelense por 2 a 1 ante Pérez Zeledón, el técnico argentino recibió una consulta puntual sobre la situación de Doryan Rodríguez.

¿Qué le falta a él o qué no le da Doryan Rodríguez para no alinearlo en los partidos y que tenga más chance?

Con Doryan hemos hablado, hay que ser pacientes. Las oportunidades... ellos saben que soy un técnico que trabajando bien las oportunidades se las doy.

Entonces él tiene que seguir trabajando, como lo viene haciendo, que lo viene haciendo bien. Hay que tener un poco de calma, de paciencia y yo trato de ser justo.

Si él está mejor que los demás jugará por delante de cualquiera, como él, como cualquier jugador. Siempre lo hago de esa manera, si no, vamos a ir en contra de nuestro equipo.

Si yo veo que alguien está mejor que otro y no juega, voy en contra del equipo. Entonces, tener un poco de calma, seguir trabajando y esperar la oportunidad, como Rashir (Parkins) que no ha participado, como Andrés Gómez que ha participado un poco menos, como Creichel (Pérez) que ha participado.

Hay varios jugadores que no han tenido tantos minutos, que tienen que tener calma, seguir trabajando. Somos un equipo, no tenemos un plantel amplio, entonces en cualquier momento le puede tocar la posibilidad de jugar.

Además, nosotros tenemos una seguidilla de partidos muy importante, tenemos un mes con Concacaf y todo, con una agenda muy exigente y entonces que esperen su oportunidad.

¿Qué analiza del partido?

Hicimos un buen partido en general, creo que fuimos superiores, creo que no reflejó el resultado lo que fue el partido, creo que pudimos tener una victoria más amplia. Es fútbol, lo importante es que ganamos y seguimos arriba en la tabla.

Hubo muchos cambios en este juego. ¿Por qué se toma esa decisión?

Lo resumo muy corto: uno es un tema de cargas musculares, que tenemos a algunos jugadores con cargas musculares y lo otro es una cuestión de descanso de los jugadores.

¿Cómo está Ian Lawrence?

Ian Lawrence va en un buen proceso, nosotros estamos esperando que el fin de semana se esté incorporando ya definitivamente como todos los jugadores.

Ya prácticamente todos los futbolistas que tiene a disposición en ofensiva anotaron y es apenas la fecha 6. ¿Qué tranquilidad le genera eso y cuánto lo pone a pensar para los siguientes juegos?

Creo que es sumamente importante de que todos nuestros jugadores puedan avanzar, es muy bueno para el grupo. Es muy bueno para la competencia interna y ellos saben que uno toma decisiones de qué es lo mejor para el equipo. A lo mejor pongo a uno o a otro, pero siempre va a ser pensando en el equipo.

¿Qué tanta atención le está poniendo a los últimos minutos de los partidos, porque hubo una jugada donde de repente pudo haber caído el empate de Pérez Zeledón? ¿Les falta calma a sus jugadores para que termine el partido y no caigan en ciertos errores?

Yo no lo vi de esa manera, creo que fue por una cuestión de una decisión del árbitro cobrar dos o tres faltas que en lo personal creo que no eran, pero al final de cuentas fueron balones al área, no algo que nos empezó a superar en los últimos minutos.

Creo que fueron balones aislados, que cayeron en área, pero sin ningún tipo de problemas para nosotros. Entonces creo que estamos bien, tenemos un buen equilibrio. Llevamos pocos goles en contra, bastantes a favor y eso hace que sigamos por ese camino.

Estaba muy molesto al final del partido, viendo a los árbitros y usted no acostumbra hablar de ellos. Johan Venegas dice que es momento de hacer un alto en el camino y que la Comisión de Arbitraje tome cartas y comience a arreglar lo que está sucediendo en el campeonato. ¿Hay mejoría en el arbitraje desde que se fue? ¿Cree que debe mejorar el arbitraje para el desarrollo del fútbol de Costa Rica?

Creo que lo que pasa dentro del campo queda ahí. Son momentos que uno vive adentro, yo lo vivo con mucha pasión y hay detalles que han pasado y por eso la molestia.

Ya una vez que termina el partido ya está y creo que lo resumo en corto, no soy de hablar del arbitraje y como dije, creo que el arbitraje tiene su instructor, tiene todo para que vayan evolucionando y creo que es esa parte que ellos sigan evolucionando, como a nosotros también nos piden que evolucione el equipo, que mejore.

Está basado en eso, en tratar de que cada día todos seamos mejores para que el fútbol de Costa Rica siga mejorando, no solo el arbitraje, sino también los equipos, nosotros, creo que pasa un poco por ese tema así de esa manera.

¿Ha sentido evolución en el arbitraje?

No soy quién para hablar de esa evolución, lo que pasa es que no soy instructor de árbitros y no sé cómo están trabajando. Es una cuestión que como todo, no generalizo al árbitro, sino que para crecer, tenemos que crecer todos: arbitrajes, equipos, cuerpos técnicos, jugadores. Y uno lo que quiere es que el fútbol crezca, el de este país, donde estamos trabajando.

¿Siente que partidos como este le sirve a usted para analizar que hay jugadores claves en el once inicial, porque a la Liga pareciera que le faltó un poco de intensidad y que cuando entró Celso Borges y las otras variantes, el equipo mejoró mucho?

Yo pienso que hicimos un buen partido, el equipo lo intentó. Por eso digo que no refleja el marcador, pero todos trabajan a full, todos pueden tener la posibilidad de jugar, como pasó este miércoles.

Se hizo modificaciones por diferentes circunstancias. Si trabajan bien yo trato siempre de ser justo y darles la posibilidad a la gente que se la gana. No regalo minutos, sino se los ganan en el día a día de trabajo.

¿Qué puede decir de Creichel Pérez y Juan Luis Pérez?

Son chicos que han trabajado bien, les ha tocado la oportunidad y han sumado minutos. Eso es importante para nosotros, que todos los jugadores puedan tener minutos y que nosotros podamos ir evaluando cómo va su compartiendo y su proceso para insertarse al equipo.

¿Qué opina de Dardo Miloc y su evolución?

Como toda la gente que se incorporó, con el proceso de los jugadores que no estaban cuando yo estaba acá. Los que ya estaban ya me conocían y van evolucionando y la gente nueva que llegó, como Dardo (Miloc), como Ángel (Tejeda), el mismo Andrés (Gómez) que regresó, Juan Luis (Pérez), Carlos (Martínez).

Ahí van, en su proceso y siempre es bueno que vayamos avanzando. Lo importante es que el equipo ha ganado y eso es bueno para todos.

¿Qué tanta ve mejoría ve como tal en el fútbol costarricense?

Veo que hay una evolución en el fútbol, sobre todo en la parte de infraestructura, que es lo que siempre he mencionado, que para mejorar hay que mejorar en infraestructura y creo que los equipos están tomando consciencia y tienen los proyectos para poder mejorar esa parte, porque si mejorás en infraestructura, tenés mejor calidad de entrenamiento. Eso hace que se evolucione.

Futbolísticamente sigue siendo competitivo, sigue siendo difícil, todos los partidos hay que jugarlos, ser intensos para poder ir al frente, adelante. En esa parte veo una evolución.

¿Qué analiza de que solo en una fecha Alajuelense ha podido mantener el arco en cero? ¿Le preocupa eso?

Siempre estar por debajo de los goles por debajo de las fechas es importante. Llevamos seis jornadas, con cinco goles en contra y eso es bueno. No siempre está por debajo esa cifra. No nos han llegado mucho en estos partidos y valoro eso. Estamos jugando fútbol, es un juego, son circunstancias que te pueden convertir.

Al final de cuentas, mientras menos posibilidades tenga el rival de llegar a nuestro arco, más posibilidades tenemos nosotros de ganar los juegos. Tenemos equilibrio, estamos contentos con eso e igual hay que seguir trabajando.

A Fernán Faerron antes lo tuvo como jugador y ahora él se encuentra en la acera del frente, con Herediano. ¿Los delanteros tendrán que tomar alguna previsión?

Es un jugador que estuvo acá con nosotros, que ahora está jugando para Herediano y creo que no me puedo basar en un solo jugador. Ellos tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores, varios por línea. Entonces, trabajaremos nosotros el partido.

¿Cómo está manejando ese tema de los jugadores jóvenes y los minutos con el ajuste que se hizo? ¿Varió en algo la planificación inicial que usted tenía?

No, la verdad que seguimos con la misma línea, sabemos que Josimar Alcócer y Creichel Pérez en este momento están sumando minutos y hay cuatro o cinco jugadores que nosotros tenemos contemplados en el día a día de trabajo, que trabajan con el primer equipo.

Entonces tenemos otros que ahora se fueron con la Selección. Seguimos trabajando y a lo mejor en algún momento puede surgir algún chico que está en el alto o en la U-17, que nosotros estamos valorando, que trabajan con nosotros y a lo mejor pueden tener en algún momento la oportunidad de estar jugando, en la banca y entrar. Se sigue manejando como siempre, con todo el proceso que tienen.